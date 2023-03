A Venezia nell’ambito del Cà Foscari Short Film Festival il CINIT Music Video Competition

Torna dal 22 al 25 marzo il Ca’ Foscari Short Film Festival primo festival in Europa interamente concepito, organizzato e gestito da un’università che, giunto alla 13a edizione, mantiene fede alla sua mission di essere una manifestazione pensata dai giovani per i giovani, in particolare i 200 studenti volontari dell’ateneo veneziano Ca’ Foscari coinvolti nella macchina organizzativa della manifestazione per cui costituisce un momento professionalmente formativo. Ritornato dopo gli anni della pandemia alla collocazione temporale originaria , il Ca’ Foscari Short Film Festival viene proposto anche quest’anno in versione “diffusa”. Oltre alla storica sede dell’Auditorium Santa Margherita, il festival collaborerà infatti con altre prestigiose istituzioni veneziane, portando le opere in programma in ben sei location differenti: Casa del Cinema, Museo Archeologico Nazionale, Fondazione Bevilacqua La Masa, Museo d’Arte Orientale – Ca’ Pesaro, In Paradiso e NH Venezia Rio Novo.

Il Concorso Internazionale è il centro nevralgico della manifestazione, quello che ha portato il festival a essere considerato negli anni una sorta di campionato mondiale del cinema giovane, dove vengono proposti 30 dei migliori cortometraggi realizzati nell’ultimo anno da studenti di università e scuole di cinema da tutto il mondo. La giuria internazionale è composta da Mika Johnson, artista multimediale, Robb Pratt uno degli esponenti del “rinascimento” dell’animazione americana e dall’attore italiano Roberto Citran.

Fra gli ospiti del festival con vere e proprie personali i registi Amos Gitai e Hirokazu Kore-eda e uno dei padri dell’animazione italiana Bruno Bozzetto. Il Cinit Cineforum Italiano assegnerà un premio nell’ambito dei concorsi collaterali che da anni affiancano quello principale: la 7a edizione del CINIT Music Video Competition presenterà i nove migliori video musicali prodotti da studenti di università o scuole di cinema provenienti da otto paesi che saranno giudicati da una giuria composta da Giovanni Bedeschi, regista e fondatore della Bedeschi Film, Alice D’Este giornalista di Il Corriere del Veneto e Giordano Giordani, presidente del Cineforum Cinit Pane e Cinema.