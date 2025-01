Nell’ambito della programmazione del Circuito Cinema Comunale in orario mattutino per le scuole a Venezia in occasione della Giornata della Memoria viene proposto Arf, lungometraggio di animazione di Simona Cornacchia e Anna Russo, uno sguardo sulla Shoah alla portata dei bambini. Il film porta, infatti, gli spettatori nel mezzo di una guerra ispirata al Secondo conflitto mondiale, con la delicatezza del disegno animato e la capacità di raccontare dove si nasconde il male. Arf è un bambino, ma non sa parlare, abbaia. Ha un ottimo fiuto, un carattere adorabile, è nato in un paese in guerra ed è stato salvato da Bianca, una cagna che lo ha cresciuto in un branco di randagi. La guerra li raggiunge e Arf viene portato in un campo di prigionia con altri bambini. Anche in quel luogo triste Arf trova degli amici e continua a sorridere. La serenità del bambino che sa soltanto abbaiare fa infuriare il nevrastenico comandante che condanna Arf ad essere sbranato dai dobermann del campo. L’ufficiale non immagina che i cani decidano invece di difendere il cucciolo e scatenino un ammutinamento, proprio nel giorno in cui il Dittatore viene in visita per tenere un discorso alla nazione. Le proiezioni, promosse in collaborazione con il Cinit Cineforum italiano, rientrano nelle attività organizzate dal Comune di Venezia per la Giornata della Memoria 2025.