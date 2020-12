Il Centro Studi del Vetro dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini arricchisce il suo nucleo archivistico. Sono stati, infatti, recentemente acquisiti disegni, bozzetti, progetti, scritti, fotografie del Maestro vetraio Pino Signoretto e degli artisti Cristiano Bianchin, Giorgio Vigna, Silvano Rubino.

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2012, il Centro Studi del Vetro ha raccolto oltre 150.000 documenti relativi all’arte vetraria veneziana, un patrimonio così ingente da poter oggi essere considerato l’Archivio Generale del Vetro Veneziano.

Il direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte Luca Massimo Barbero sottolinea che il Centro non è solo un deposito dei documenti, bensì un luogo in cui tornano in vita grazie al lavoro di studiosi, ricercatori, studenti, italiani e non solo. È questa la ragione che ha spinto la famiglia di Pino Signoretto, recentemente scomparso, ad affidare il suo prezioso, decennale archivio al Centro, dove sicuramente troverà massima valorizzazione. Nella convinzione che quella del vetro fosse un’arte da preservare, il Maestro ha dedicato molto tempo in vita all’insegnamento e, indirettamente, potrà continuare a farlo perché il suo lavoro diverrà oggetto di studio. Al Centro, non a caso, sono soliti riferirsi agli archivi documentali con l’espressione “memoria viva”.

Anche l’artista veneziano Cristiano Bianchin ha donato il proprio archivio personale dotando così il Centro di un fondamentale strumento per poter formare oggetto di analisi il suo linguaggio artistico: da un lato Bianchin fa tesoro delle classiche tecniche vetrarie muranesi, dall’altro guarda a innovative sperimentazioni.

Significativo è pure l’apporto del veronese Giorgio Vigna, le cui opere trovano origine nell’ispirazione data all’artista dalla natura. Egli realizza forme organiche ma fortemente simboliche: i dubbi interpretativi che scaturiscono dall’osservazione di sue grandi opere potranno da oggi trovare risposta nell’ archivio custodito al Centro.

A donare parte dei propri studi e progetti è stato, infine anche Silvano Rubino, nato a Venezia e accostatosi alla materia vitrea già in una fase di maturità artistica per strapparla, dice, al “maltrattamento cui è soggetta nella produzione turistica”. Gli schizzi da lui conferiti non sono stati pedissequamente seguiti nella realizzazione dell’opera perché essa “si finisce in fornace”, ma sono comunque significativi perché esprimono il processo creativo dell’artista.