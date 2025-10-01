A Venezia Palazzo Grimani ospita il debutto di ”Casanova ½. Omaggio a Federico Fellini’’

Casanova ½. Omaggio a Federico Fellini lo spettacolo scritto e diretto da Leonardo Petrillo, che debutta venerdì 3 ottobre a Venezia nella Sala del Portego del Museo di Palazzo Grimani, è il solo allestimento messo in scena in Italia in occasione del terzo centenario della nascita di Giacomo Casanova, affascinante figura di studioso e letterato dalle mille sfaccettature del Settecento veneziano ed europeo. Lo spettacolo gode del sostegno del Ministero della Cultura e dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna prodotto dalla compagnia La Pirandelliana, con il finanziamento della Direzione generale Spettacolo.

Si tratta di un vero e proprio viaggio teatrale tra memoria, mito e reinvenzione in cui il protagonista ritorna in scena per raccontarsi non come figura storica cristallizzata ma come personaggio vivo, sospeso tra verità e finzione, omaggiando al tempo stesso un altro “mito”, Federico Fellini che lo reinventò al cinema. Il celebre cineasta si confrontò con questo personaggio nel film Il Casanova di Federico Fellini, del quale nel 2026 ricorrono i 50 anni dalla prima proiezione, restituendone un ritratto sorprendente e distante dall’instancabile, dipingendolo piuttosto come figura meccanica e fragile, imprigionata nella maschera che lui stesso aveva creato.

Nell’allestimento il personaggio di Casanova è interpretato da Matteo Palazzo, affiancato da alcune donne che hanno segnato il suo cammino (interpretate da Carolina Sisto). Diventa dunque il narratore della propria vita ripercorrendone le più note vicende: l’amore indimenticato per Henriette, gli incontri con potenti e intellettuali d’Europa, le fughe rocambolesche, i duelli e le prigioni, le illusioni massoniche, gli amori travestiti, le cadute e i ritorni. Il pubblico è così invitato a immergersi nelle atmosfere che hanno sempre caratterizzato il celebre avventuriero, in un racconto che intreccia l’italiano con la vivacità del dialetto veneziano, accompagnato dalle musiche originali di Vanessa Cremaschi, eseguite dal vivo. Come nel film di Fellini, anche a teatro Casanova si rivela non più mito irraggiungibile, ma un uomo attraversato dalla complessità del suo tempo, costretto a confrontarsi con le tante maschere che si è costruito.

Lo spettacolo rappresenta inoltre una diversa e coinvolgente modalità di fruizione del patrimonio museale cittadino e un’occasione per rivivere la storia veneziana dai racconti di uno dei suoi più celebri protagonisti.

I costumi sono di Atelier Nicolao. Lo spettacolo rientra nell’offerta del Museo di Palazzo Grimani, con biglietto dedicato acquistabile in prevendita nella pagina del Museo su App e Sito “Musei Italiani” e presso la biglietteria (previa disponibilità) a partire da 30 minuti prima dall’inizio degli spettacoli. Il costo del biglietto dedicato è pari alle tariffe ordinarie del Museo (intero: 12 euro; ridotto 18-25 anni: 2 euro; gratuità di legge) e include la visita all’esposizione permanente e alla mostra in corso.