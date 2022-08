La compagnia Pantakin da Venezia, fondata nel 1995 e unica in città ad essere ammessa a finanziamento FUS del MIC, torna in scena nella città lagunare con la rassegna “TEATRO IN CHIOSTRO”, inserita in Palcoscenici Metropolitani. Dal 26 agosto al 4 settembre saranno proposte anche nel centro storico veneziano tre produzioni firmate Pantakin e destinate a stupire per il grande impatto emotivo che hanno sul pubblico.

Si inizia venerdì 26 e sabato 27 agosto con il teatro di strada: i comici dell’arte mettono in scena “Venezia in pillole”, dove le maschere raccontano storie che si consumano tra calli e campielli della città d’acqua. Lo spettacolo sarà il 26 agosto in Campo Santo Stefano alle 17.30 e in Campo San Giacomo dell’Orio alle 19, il 27 agosto alle 11.30 in Erbaria e alle 18 in Campo Santa Margherita.

La rassegna si sposterà successivamente negli spazi dell’ex convento dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca, nelle giornate dal 30 al 31 agosto, dove nel giardino, Matteo Campagnol porterà in scena “Il Cantadante”, uno spettacolo di narrazione e musica sul Purgatorio dantesco con la regia di Paola Bigatto. Entrambe le repliche saranno alle ore 18.00.

Si proseguirà i giorni 1-2-3 settembre con inizio alle ore 21.00, con la nuova produzione Pantakin di circo-teatro “Abat jour – La storia perfetta”, con una regia collettiva firmata dagli interpreti (Emanuele Pasqualini, Carla Marazzato, Giacomo Roia) assieme a Francesca D’Este e Mirco Trevisan, dove i linguaggi di teatro, circo, giocoleria e danza si mescolano per dare vita a un contenitore di storie assurde, poetiche e magiche. Lo spettacolo ideato negli spazi del CTR di Venezia in Giudecca, al termine di due residenze creative al Teatro Momo di Mestre e al Teatro Dario Fo di Camponogara, dopo alcune uscite in anteprima debutterà ufficialmente a Venezia il primo settembre.

Infine, la rassegna si concluderà domenica 4 settembre sempre alle 21.00 con il ritorno sulla scena veneziana di “Venezia Millenaria – 1600 anni in 1600 secondi”, con la regia di Michele Modesto Casarin. Uno spettacolo che mette a frutto la quasi trentennale esperienza di Pantakin con l’uso delle maschere di commedia e che mira ad un obiettivo ambizioso: raccontare i 1600 anni di Venezia in 1600 secondi. Lo spettacolo rientra tra le manifestazioni patrocinate dal Comune per le celebrazioni della fondazione di Venezia.

Gli spettacoli in calli e campielli sono gratuiti, mentre per quelli realizzati presso l’ex convento alla Giudecca il prezzo del biglietto è di 5,00 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 349.3866376 oppure inviare una mail a info@pantakin.it.