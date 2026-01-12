A Venezia Paolo Fresu rende omaggio a Miles Davis 

Da
Sofia Palmeri
-

Un grande “concerto teatrale” scritto, composto e interpretato da Paolo Fresu per evocare l’universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991, va in scena al Teatro Goldoni di Venezia da venerdì 16 gennaio alle 19.30, in replica il 17 e 18 gennaio.. Si intitola  kind of Miles  e ripercorre le note più celebri del trombettista statunitense,  ricostruendo  la vita e la musica del jazzista anche attraverso  le sue relazioni artistiche e umane.La narrazione di Fresu è puntellata da momenti personali di vita vissuta – soprattutto l’apprendistato del jazz a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta – e vive del dialogo costante tra brani musicali originali, da lui composti. La regia è curata dal bolzanino Andrea Bernard, artista dall’attività internazionale e capace di spaziare dalla prosa alla lirica, fresco vincitore del premio Abbiati. Accompagnano Paolo Fresu (tromba, flicorno e multieffetti) sette musicisti che da anni seguono il jazzista sardo : Bebo Ferra (chitarra elettrica) Christian Meyer (batteria), Dino Rubino (pianoforte e Fender Rhodes) Federico Malaman (basso elettrico), Filippo Vignato (trombone, multieffetti, synth), Marco Bardoscia (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria).Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, verte su cinque estetiche legate al suono, fra standard che hanno fatto la storia del jazz e scelte originali, da Porgy and Bess di George Gershwin a Birth of the Cool, da Jack Johnson allo storico album della svolta elettrice Bitches Brew e abbraciado anche il mondo pop armonico di Time after Time in contrapposizione alla pura improvvisazione propria della libertà jazzistica. I costumi di Elena Beccaro scavano nell’estetica di Davis, gli effetti visivi sono realizzati dai media artists Marco Usuelli e Alexandre Cayuela, mentre il disegno luci è di Marco Alba. Alcuni dei visual che compongono la scenografia dello spettacolo sono elaborati dal vivo sulla base degli impulsi registrati da alcuni sensori indossati da Paolo Fresu.

