Offrire l’opportunità di partecipare ad attività culturali, visite guidate e attività didattiche nella città di Venezia anche a giovani rifugiati, non solo ucraini ma anche di tutti gli altri paesi, è l’obiettivo del progetto “OPEN YOUR ART”, promosso da Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia, Europa Nostra, La Casa di Amadou, The Human Safety Net e Venice Calls APS.

Queste cinque organizzazioni, riunitesi per far diventare il patrimonio culturale veneziano strumento di inclusione dei giovani rifugiati, hanno presentato l’altro giorno alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco il progetto che prevede sino alla fine dell’anno due appuntamenti mensili: il primo è in programma nel pomeriggio di venerdì 16 settembre proprio alle Procuratie Vecchie con la visita a The Home of the Human Safety Net, la fondazione voluta dalle Assicurazioni Generali per sostenere le famiglie vulnerabili con figli piccoli (0-6 anni) e favorire l’integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro e l’imprenditorialità. Nel corso di questi appuntamenti mensili, ragazzi e ragazze avranno la possibilità di visitare non solo il patrimonio culturale materiale della città di Venezia, come i palazzi, musei e giardini, ma anche di conoscere quello immateriale, incontrando artigiani, artisti, attivisti, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni culturali.

Saranno altri 7 i luoghi e spazi museali che i giovani coinvolti nel progetto potranno visitare nei prossimi mesi: i Giardini Reali, da poco rimessi a nuovo, all’inizio della lunga Riva degli Schiavoni, il Palazzo Ducale, il Chiostro dei Santi Cosma e Damiano e la Chiesa dei Redentore alla Giudecca, Ca’ Rezzonico e il Museo del Settecento che vi è ospitato, lo spazio espositivo Ocean a San Lorenzo, la Basilica di S. Maria della Salute e il Museo del Novecento M9 a Mestre.