A Venezia per Biennale Danza di scena Miller De Nobili e Vidavè, compagnie vincitrici del bando per una nuova coreografia

Martedì 30 luglio debuttano alla Biennale Danza i due spettacoli vincitori del bando nazionale per una nuova coreografia. Alle 17 Miller de Nobili, duo formato da Maria Chiara de’ Nobili e Alexander Miller, presenta alle Tese dei Soppalchi There was still time, ispirandosi all’opera di Samuel Beckett. Lo spettacolo sarà replicato mercoledì 31 alle 15. A seguire Matteo Vignali e Noemi Dalla Vecchia, in arte Vidavè, mettono in movimento i dialetti italiani con Folklore Dynamics in scena alle 21 al Teatro Piccolo Arsenale. Lo spettacolo sarà replicato mercoledì 31 alle 17.

La storia che si ripete, l’esistenzialismo e Samuel Beckett. Sono le suggestioni che ispirano Maria Chiara de’ Nobili e Alexander Miller, in arte Miller de Nobili, a creare There was still time. Duo artistico dal 2020, Maria Chiara de’ Nobili e Alexander Miller sul palco lavorano per ibridazione mescolando break dance, danza contemporanea e danza urbana a varie tecniche di recitazione. Classe 1995, Maria Chiara de’ Nobili si forma come danzatrice alla Dancehaus di Milano per poi perfezionarsi come coreografa presso la Palucca University of Dance. È in questa circostanza che conosce Alexander Miller, breaker, classe 1988, con un passato da artista visivo, anche lui iscritto al Master in coreografia. Una collaborazione che vanta, dal 2023 al 2026, il sostegno della città di Dresda, e che si conferma quest’anno con There was still time, la loro ottava produzione. Liberamente ispirato ad Aspettando Godot, lo spettacolo parte da una riflessione sui futuri alternativi del pianeta Terra in linea con i nostri desideri e i nostri ideali. In scena Nam Tran Xuan e Alessandro Ottaviani, come due moderni Vladimir ed Estragon, riflettono sull’attesa traducendola in movimento.

La compagnia Vidavè nasce cinque anni fa dalla collaborazione tra Noemi Dalla Vecchia, classe 1997 e diplomata dell’Opus Ballet, e Matteo Vignali, classe 1993 con un passato più urban. Fusione di stili e linguaggi, Vidavè propone al pubblico una danza in cui a giocare una parte importante non è solo il corpo ma anche la parola. Dallo scorso anno il duo è impegnato in “Spoken Dance”, un progetto volto a indagare le ibridazioni tra voce e corpo, che ha già generato i lavori Stimmung e Figure coreografiche. È in questa linea che si inserisce Folklore Dynamics, presentato in prima assoluta alla Biennale Danza. Sul palco cinque performer, espressione cinetica di una selezione di dialetti italiani, fronteggiano una voce omologante forti delle proprie radici. La coreografia ne descrive le sincere espressioni e emozioni enfatizzando il loro senso politico anticonformista. Tradizione, valori e piccole comunità che rischiano l’estinzione: Folklore dynamics, è un richiamo alla memoria, all’identità, a un forte senso di collettività.