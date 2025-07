A Venezia per Biennale Danza “Fables” di Virginie Brunelle

Mercoledì 23 luglio debutta alla Biennale Danza Virginie Brunelle, coreografa proveniente da un’area come il Québec, fra le più fertili per la danza contemporanea. Fables sarà in scena in prima per l’Italia con la Companie Virginie Brunelle al Teatro Piccolo Arsenale alle 20.00. In replica il giorno successivo alle 19.00.

Si è avvicinata alla danza a 20 anni, la 43enne Virginie Brunelle, classe 1982, una promettente formazione da violinista. In Fables i tre tableaux che compongono la scrittura coreografica sono incarnati dai dieci danzatori della sua compagnia insieme al pianista Laurier Rajotte. Ispirato al Monte Verità, che a inizio ‘900 divenne culla di una famosa comunità di artisti, utopisti, rivoluzionari, teosofi, Fables punta i riflettori sui primi segnali di emancipazione delle donne che caratterizzò l’esperienza del Monte Verità. Fables offre una visione cruda e poetica della continua lotta delle donne.

Scrive la coreografa: “la danza ha la capacità di cristallizzare verità complesse e ineffabili in una forma fisica ed evocativa. Il mio lavoro è permeato da motivi archetipici (amore, perdita, conflitto, redenzione), che traduco in movimento, permettendo al corpo di raccontare storie che vanno oltre le parole. Al di là di questi temi, però, è la dinamica relazionale a costituire il fulcro della mia ricerca: come si pone l’essere umano di fronte a sconvolgimenti emotivi, cambiamenti sociali e difficoltà che ridefiniscono la sua esistenza?”.

Hanno scritto dello spettacolo: “Forse il maggior merito di Fables è questo: l’aver messo in scena corpi altamente atletici, muscolosi, ma non estetizzanti. La loro maturità espressa attraverso una fisicità dinamica dona loro una notevole credibilità. Da un lato il coordinamento dell’ensemble è meticoloso, evidente nel tableau finale, danzato da ognuno di loro in costumi metallizzati coloratissimi; dall’altro dimostrano determinazione nell’affrontare i vincoli imposti da una società afflitta da ritmi frenetici e incontri sfuggenti e smaterializzati. In sostanza è uno specchio della nostra epoca, un’epoca di aggressività e dolore” (Guylaine Massoutre – Jeu Revue de Theatre).

In replica mercoledì 23 luglio alle Tese dei Soppalchi alle 18.00 anche The Remaining Silence firmato da Anthony e Kel Matzena con e per i giovani danzatori di Biennale College.

Biglietti in vendita on line sul sito www.labiennale.org