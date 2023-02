A Venezia per Carnevale in Campo SS. Giovanni e Paolo con il Teatro di Cittadinanza

Nuova uscita per i 52 allievi di tutte le età che frequentano il Laboratorio di Teatro di Cittadinanza condotto dal regista Mattia Berto al Teatro Goldoni. Domenica 12 febbraio alle 11,30 è in programma la seconda tappa di un ciclo di azioni teatrali che abitano i campi della città. Dopo l’esperienza di Campo S. Cassiano, al centro della riflessione in Campo SS. Giovanni e Paolo sarà ancora una volta un gioco popolare. Chi non ha mai giocato con la fune quando era bambino? Corde come fili di relazioni, corde che tessono opinioni e prospettive tracciando linee nuove. Tanti sono gli usi che se ne possono fare: corde da saltare e da tirare, ma anche, stese tra un balcone e l’altro utilizzate per appendere i panni ad asciugare. La città diviene un Teatro ritrovato .Ancora una volta il Teatro di Cittadinanza trova in chi ama e vive Venezia uno spunto di riflessione e una prospettiva umana e poetica inesauribile.La performance si terrà alle ore 11.30 e non è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo la performance viene rimandata. I costumi sono di Ildo Bonato, le foto di Giorgia Chinellato, i video di Giuseppe Drago.