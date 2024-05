A Venezia per Dall’archivio alla scena Eleonora Duse vs Giovanni Papini

Alla Fondazione Giorgio Cini prosegue Dall’archivio alla scena. Martedì 28 maggio alle ore 19 l’auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore accoglierà una delle più eclettiche donne di teatro in attività, Lucia Poli, che porterà in scena il recital “S’io fossi davvero poeta. Eleonora Duse e Giovanni Papini” da lei ideato e interpretato. Anche questo spettacolo della rassegna, curata da Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni, rispettivamente direttrice e responsabile scientifica dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma, nasce dalla consultazione del ricchissimo archivio dedicato a Eleonora Duse, di cui la Fondazione Giorgio Cini è in possesso. Il recital intende far conoscere la curiosa affinità tra un giovane intellettuale e un’artista matura che vive il suo tempo con straordinaria profondità. Quando si conoscono, nel 1915, Papini ha 34 anni, la Duse 57. La corrispondenza risale agli anni della Prima guerra mondiale, che rimane in sottofondo, ma sottolinea con una nota dolorosa ogni parola e sentimento. Papini appare per lo più febbrile o frettoloso, com’è nella sua natura contradditoria, Eleonora Duse si rivela ancora una volta “scrittrice” originalissima, dotata di grande personalità e di talento. Le sue riflessioni sul cinema e sul teatro sembrano, ancora oggi, per la passione e l’intelligenza che dimostrano, di una preziosa attualità. Protagonista del recital del 28 maggio sarà il talento eclettico di Lucia Poli, attrice e scrittrice teatrale, cinematografica e televisiva, sorella del poliedrico artista Paolo Poli, di cui la Fondazione Giorgio Cini custodisce l’archivio personale composto da copioni, fotografie, appunti, recensioni, spartiti musicali e tantissimo altro materiale. Con il suo personalissimo stile, sempre contraddistinto da una verve comica, ironica e satirica molto raffinata Lucia Poli, pur impegnata in svariate interpretazioni in tv e al cinema, ha sempre prediletto l’attività teatrale di attrice-autrice. Per i biglietti visitare il sito www.treatrostabiledelveneto.it