A Venezia per Dall’Archivio alla scena la spiritualità di Eleonora Duse

Nell’ambito della rassegna Dall’Archivio alla scena venticinque fra allievi e allieve dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale giovedì 30 maggio alle 19 saranno protagonisti nell’auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore di “Il baule dei mistici. Una ricerca sulla spiritualità di Eleonora Duse” a cura di Paola Bigatto con la collaborazione di Renato Gatto, Sandra Mangini, e Candace Smith. Il lavoro dei giovani studenti della scuola di recitazione veneziana prende le mosse dal testo di Eva la Gallienne, The Mystic in the Theatre. Eleonora Duse, che affronta un tema poco frequentato, il misticismo della grande attrice italiana. Da qui i giovani attori e attrici hanno frugato nel baule di cui la Duse parla alla figlia, quando riesce a recuperare, da un oscuro magazzino, le casse dei suoi libri, tra cui il “baule dei Mistici, con santa Caterina in testa”. La spiritualità della “Divina” invita a riguardare i suoi carteggi, la sua vita e le sue scelte in una prospettiva centrata sulla sua natura osservativa e sensitiva, che si esprime spesso in slanci di amore per la realtà che la circonda, sulla falsariga dell’approccio che la porta a “frugare” nei personaggi che affronta. Per la realizzazione dello spettacolo l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini ha messo a disposizione degli allievi attori i copioni annotati dall’attrice e una selezione di lettere.

Il lavoro di ricerca drammaturgica affidato agli allievi del secondo anno dell’Accademia è stato poi condiviso con gli allievi del primo anno: ne esce un intreccio in cui, alle parole della Duse e dei santi a cui fa riferimento, si uniscono canti e composizioni diverse, per dare origine a un grande coro. Il valore del progetto non è però solo didattico, l’elemento fondamentale è quello deontologico e culturale di una donna di teatro imprescindibile punto di riferimento per chi si avvicina all’arte dell’interprete. Saliranno sul palco dell’Auditorium Lo Squero Livia Andruccioli, Valentina Ines Bonato, Tecla Bossi, Leonardo Capaldi, Cecilia Catellani, Filippo Cesari, Andrea Corazza, Massimo Ghiro, Alice Maffei, Gabriele Pomettini, Linda Iris Posani, Cecilia Raimondi, Pierluigi Rotondo, Andrea Roversi, Chiara Aiani e Chiara Antenucci, Laura Maria Babaian, Mosè Baechtold, Pietro Begnardi, Gaia Capelli, Daniele Capitani, Greta Nola, Luca Passera, Margherita Russo, Margherita Scotti. Prossimi e conclusivi appuntamenti di Dall’archivio alla scena, curata da Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni, martedì 11 giugno con Elena Bucci in Rivoluzione Duse. Inno agli stregati e venerdì 14 giugno con gli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano alle prese con Il respiro dell’anima. Eleonora Duse rivelata da Dora Setti.