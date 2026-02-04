A Venezia per il Giorno del Ricordo proiezioni di ”Rosso Istria’’ e ”Trieste è nostra’’ in collaborazione con il Comune

Reading, incontri con l’autore, proiezioni, convegni. Sono oltre trenta le iniziative messe in calendario dal Comune di Venezia per onorare il Giorno del Ricordo, a partire da giovedì 5 febbraio e fino a mercoledì 4 marzo.

Istituito nel 2004 con la Legge 92 “In memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale”, il Giorno del Ricordo ricorre il 10 febbraio, quando, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi che modificarono i confini tra l’Italia e la ex Jugoslavia.

Il programma è predisposto in collaborazione con il Coordinamento cittadino di enti e associazioni per il Giorno del Ricordo, di cui fa parte anche il Cinit Cineforum Italiano. Primo appuntamento lunedì 9 febbraio alle 16.00 nella Fondazione Bevilacqua La Masa Dorso duro 2826 a Venezia. Sarà proiettato il film Rosso Istria (2018) di Maximiliano Hernando Bruno, Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin.



Il film è collegato ad un preciso episodio della Seconda guerra mondiale, quello che si svolse in Istria dopo l’8 settembre 1943, ovvero subito dopo la firma da parte dell’Italia dell’armistizio separato con gli angloamericani. Le popolazioni civili Istriane, Fiumane e Dalmate si trovano così ad affrontare un difficile rapporto con i partigiani jugoslavi.

In questo contesto, viene ricostruita la vicenda di Norma Cossetto, studentessa della facoltà di Lettere all’Università di Padova, che arrestata e uccisa nelle foibe e diventata simbolo della tragedia del confine orientale.

Altro appuntamento è il programma mercoledì 11 febbraio alle ore 17.00 alla Casa del Cinema in Palazzo Mocenigo – Salizada San Stae 1990. Sarà proiettato il documentario Trieste è nostra – Trst je nas prodotto da Venice film srl in collaborazione con FederEsuli, ANVGD e CDM, (2025).

Il documentario, realizzato in occasione degli 80 anni (12 Giugno 1945) della fine dell’occupazione di Trieste e di Gorizia da parte delle truppe jugoslave di Tito, ripercorre i terribili 40 giorni di terrore nel confine orientale tra il 1° Maggio e il 12 Giugno 1945. Saluti di Davide Terrin, Circuito Cinema Venezia.

Introduce Alessandro Cuk, Presidente ANVGD Comitato di Venezia. Interventi di Paolo Lughi, critico cinematografico; Alessandro Centenaro, produttore.