A Venezia per il Palestine Cinema ”Days When I saw you” di  Annemarie Jacir

Domenica 2 novembre alle ore 17.00 presso la sede di EMERGENCY a Venezia, nell’isola della Giudecca 212 si terrà la proiezione del film di Annemarie Jacir, When I saw you, un film intenso e poetico che racconta attraverso lo sguardo di un bambino, il desiderio di libertà e di ritorno a casa.

“Alcuni seguono la massa, altri il sole”. Tarek, 11 anni, eccentrico e senza limiti, scappa di casa alla ricerca della libertà. Un viaggio dello spirito umano che non conosce confini.

Il Palestine Cinema Days è un festival annuale organizzato da Filmlab Palestina che dal 2014 promuove la memoria collettiva palestinese attraverso il cinema. Quest’anno a causa dell’impossibilità di svolgere il festival in Palestina, Filmlab Palestine, con il sostegno di registe e registi palestinesi, ha lanciato un appello per trasformare il festival in un evento diffuso nel mondo.

Rete Cinema in Laguna aderisce all’iniziativa e, nel giorno dell’anniversario della Dichiarazione Balfour (2 novembre), si unisce alle oltre 500 proiezioni globali dedicate al cinema palestinese. In questa occasione saranno raccolti fondi a sostegno delle iniziative promosse da EMERGENCY a Gaza.

Ingresso libero fino a esaurimento posti: infovenice@emergency.it oppure 041-877931