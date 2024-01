A Venezia per Marco Polo il teatro sull’acqua torna in Arsenale

Nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di uno dei veneziani più noti al mondo, Marco Polo, il Carnevale di Venezia gli rende omaggio con lo spettacolo “Terra Incognita. Il mirabolante viaggio di Marco”, in programma da venerdì 2 a domenica 4 febbraio e da giovedì 8 a martedì 13 febbraio nello specchio acqueo della Darsena Grande in Arsenale. A realizzarlo per le nove serate, con doppia replica, alle 18.30 e alle 21.00, la Compagnie Ilotopie con la regia di Enrica Crivellaro.

Il Water Show 2024 quest’anno si fa teatro

Accanto ai nove performer della Compagnie Ilotopie alle prese con sorprendenti macchine sceniche, ideate per lo spettacolo, due attori interpreteranno Marco Polo. Sono il giovane Blu Silla e Gaetano Ruocco Guadagno che diventerà voce narrante del testo curato dallo scrittore e saggista veneziano Alberto Toso Fei. A far da cornice le imbarcazioni della veneziana Associazione Vela al Terzo.

“Marco Polo non è stato certo il primo mercante ad arrivare così lontano, né tantomeno l’unico: ma è stato il primo a lasciarcene memoria scritta, in un modo che ha segnato indelebilmente l‘immaginario occidentale sul lontano Oriente, al punto che lo stesso Cristoforo Colombo, nel suo tentativo di raggiungere le Indie, portò con sé una copia del “Milione”- ricorda Alberto Toso Fei – Lo spettacolo celebra questo viaggio, e lo fa in un modo evocativo, pur nel rispetto della storia. Ripercorrere le orme del viaggiatore attraverso le sue parole ma soprattutto attraverso l’azione di attori e danzatori sarà una maniera molto emozionante di rivivere quel tempo e quella Venezia“.

A guidare gli spettatori alla scoperta delle antiche leggende cinesi saranno cinque danzatrici della compagnia orientale The East Dance Company – Associazione ICCTPAche si misureranno, fra le altre, anche con le danze dei quattro simboli, delle spade e delle quattro stagioni. Sarà l’unione tra arte e tecnologia con luci e video appositamente realizzati da Antica Proietteria, Viorica Water Show e Moonlight Light Show.

Il Carnevale di Venezia è una manifestazione organizzata dal Comune di Venezia e da Vela SpA con la direzione artistica è affidata a Massimo Checchetto, scenografo e direttore degli allestimenti del Teatro la Fenice di Venezia.

Come partecipare

I biglietti sono disponibili on line sul sito www.carnevale.venezia.it, così come, previa esibizione di un documento d’identità, nei punti vendita Vela – Venezia Unica di: Piazzale Roma, Iat Scalzi, Iat Correr Piazza San Marco, Mestre Piazzale Cialdini, Iat Aeroporto, Dolo e Sottomarina.

Photo credits Vela SpA