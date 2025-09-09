A Venezia presentazione del volume “Attilio Badodi, fotografo di teatro”

Nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice a Venezia, martedì 9 settembre alle 17, viene presentato il volume Attilio Badodi fotografo di teatro a cura di Marianna Zannoni, Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il Teatro e il Melodramma.

Intervengono Andrea Erri, direttore Generale Teatro La Fenice, Stefania Portinari, Università Ca’ Foscari Venezia, ed Emanuela Sesti, Consulente scientifica FAF Fondazione Alinari per la Fotografia. Nel corso della presentazione, saranno lette alcune lettere presenti nel volume dall’attrice e pedagoga Paola Bigatto. Saranno presenti l’autrice Marianna Zannoni e Gianfredi Mazzolani, erede del fotografo.

Tra i maggiori protagonisti della fotografia italiana del primo Novecento, Attilio Badodi (Reggio Emilia, 1880 – Milano, 1967) ritrae il teatro del tempo in un affresco di rara precisione e bellezza. Nelle sue opere, straordinari esempi di foto ritratto liberty, compaiono attori, cantanti, musicisti, compositori e drammaturghi, sia in scatti privati sia in abiti di scena. Partendo dalle parole dello stesso Badodi, questo volume vuole essere un omaggio alla fortunata carriera del fotografo e a quella dei protagonisti del teatro italiano immortalati nelle sue lastre: “Due grandi passioni hanno caratterizzato la mia esistenza: la fotografia e il teatro. Non fu quindi soltanto l’amore per la professione che esercitavo a indurmi, nel 1902, ad abbandonare la città natia per Milano, ma insieme il fascino potente che su di me esercitava la brillante vita artistica della metropoli. Era quello il tempo dei trionfi di Tina di Lorenzo, di Petrolini, della Duse, di Betrone, della Borelli”. Il volume contiene i saggi Attilio Badodi fotografo di teatro di Marianna Zannoni e il profilo biografico a cura di Gianfredi Mazzolani.

Il volume, dato alle stampe da Silvana Editoriale, contiene anche ben 150 illustrazioni e un’appendice documentaria di lettere indirizzate al fotografo. È in vendita a euro 28,00.