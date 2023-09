A Venezia prosegue sino al 3 settembre Teatro in chiostro…ti racconta

Ultimi tre appuntamenti di Teatro in Chiostro…ti racconta, la rassegna di fine estate organizzata da Pantakin con la collaborazione del Centro Teatrale di Ricerca e del Comune s di Venezia nel Chiostro di Cosma e Damiano a Venezia nell’isola della Giudecca. Venerdì 1 settembre alle 21 è in programma Pandora’s Beauty, manuale per donne eticamente caste di e con Anna Zago e Thierry di Vietri, che hanno curato la prima drammaturgia e regia il secondo le musiche. A partire dal mito di Pandora e da quello della Mela d’oro, gli attori in scena accompagnano il pubblico tra passato e presente, tra canzoni e narrazione, tra comicità ed emozioni per scoprire come sono cambiati nel tempo i canoni estetici Sabato 2 , sempre alle 21 torna Favoloso Goldoni liberamente ispirato alle trame e ai canovacci di Commedia di Carlo Goldoni di e con Emanuele Pasqualini e Irene Silvestri, accompagnamento musicale di Francesca Seri. Si tratta di una produzione Pantakin Eventi Sulla rassegna cala il sipario domenica 3 sempre alle 21con La Città senza nome un racconto fantastico, di Lucas Joaquinon Da Tos pure interprete assieme a Matteo Campagnol, una produzione Associazione Sagapò. E’ una fiaba per adulti, una storia per ricordare di non smettere mai di credere ai miracoli. Lo spettacolo racconta un’Argentina molto spesso dimenticata, che ancora oggi cerca di leccarsi le ferite della feroce violenza subita e porta avanti una ricerca artistica, nata in occasione del Festival Internazionale di Storytelling del 2018.

L’ingresso a pagamento prevede un biglietto di 10 € per gli adulti e di 5 € per i ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere al numero 348.3212283.