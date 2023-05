Sino al 10 novembre, in occasione della Biennale Architettura a Venezia, per il quarto piano e la loggia d’acqua del Fondaco dei Tedeschi, il Collettivo Sbagliato – nato nel 2011 per iniziativa di tre architetti e designer romani – ha ideato l’installazione site specific RADIALS, proponendo due diverse declinazioni di una stessa visione artistica: creare “varchi” inaspettati all’interno dell’ordine rigido delle architetture e generare così interrogativi nell’osservatore su quanto sia labile e soggettiva la realtà in cui vive.

Le cinque grandi arcate a tutto sesto, che chiudono il vasto portico sul Canal Grande, vengono riprodotte e moltiplicate, generando una prospettiva quasi infinita: una vertiginosa discesa nell’abisso degli elementi architettonici della loggia disorienta lo spettatore, lo stupisce, stravolge la sua percezione dello spazio, riuscendo a fondere i confini tra finzione e realtà. Inoltre, il Collettivo Sbagliato, alterando i pieni e i vuoti su una parte della facciata, inventa nuovi passaggi, attraverso i quali il passato consegna il testimone al presente, e viceversa.

Al quarto piano il collettivo romano ripropone una porzione della corte interna, moltiplicandola, decontestualizzata, sulle quattro pareti. Gli archi colorati di blu si muovono sinuosi come sommersi dall’acqua, e i riflessi del cielo attraverso il velario ne mettono in risalto la potenza cromatica. Attraverso questo intervento, lo spazio acquisisce forti connotazioni oniriche e atemporali, i “varchi” apparenti invitano il visitatore a scegliere di rimanere sospeso tra ciò che esiste e ciò che potrebbe essere o decidere di attraversare e abbandonarsi ad una realtà differente.

18 maggio – 10 novembre 2023, tutti i giorni 10.00-19.00 con ingresso libero