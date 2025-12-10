A Venezia “Sior Todero Brontolon” di Carlo Goldoni torna sul palco dove debuttò nel 1762

Era il 1762 quando il pubblico veneziano accolse al Teatro San Luca (oggi intitolato a Carlo Goldoni) il Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni. A oltre due secoli e mezzo di distanza, Franco Branciaroli e il regista Paolo Valerio riportano il vecchio avaro “brontolòn” sul palcoscenico del debutto, dal 12 al 14 dicembre.

Questo Sior Todero Brontolon co prodotto dal Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia con il Teatro de gli Incamminati e il Centro Teatrale Bresciano, vuol rispettare la struttura filologica del testo, riportando in scena le marionette accanto agli attori, come loro alter ego.

Nelle vesti del Sior Todero c’è Franco Branciaroli, sul palco del Goldoni con Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Federica Di Cesare, Riccardo Maranzana, Davide Falbo, Valentina Violo, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati e Alessandro Albertin, diretti da Paolo Valerio con la drammaturgia di Piermario Vescovo.

Come carattere, Sior Todero risponde al modello dei rusteghi, ma dei quattro burberi veneziani perde qualsiasi accento bonario. La trama lo vuole avaro, imperioso, irritante con la servitù, opprimente con il figlio e la nipote, diffidente e permaloso verso il mondo. Sembrerebbe impossibile empatizzare con una simile figura.

Eppure, il capolavoro di Goldoni e la figura di Todero sono stati molto ambiti dai teatri e dai più grandi attori, da Cesco Baseggio, a Giulio Bosetti, a Gastone Moschin. Ora questo indifendibile “brontolòn” attira un maestro del palcoscenico contemporaneo come Franco Branciaroli, che ne offre una nuova straordinaria e inaspettata interpretazione. “Il mondo di Goldoni, il mondo delle marionette, due universi che si incontrano nel microcosmo di un luogo reale e immaginario – scrive nelle note di regia Paolo Valerio – Una rilettura di una commedia della maturità goldoniana, condotta con rigoroso rispetto filologico per il testo e per la straordinaria bellezza di quella lingua unica che è già di suo poesia, ma anche con una originale intuizione che vede le marionette in scena accanto agli attori, come loro alter ego”.

L’incontro “A scena aperta” tra il pubblico e gli interpreti de Sior Todero Brontolon si terrà sabato 13 dicembre alle ore 17.00 presso l’Ateneo Veneto (Campo San Fantin 1897).