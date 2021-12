A Venezia torna alla Fenice e al Malibran la Stagione di Musikàmera

La Stagione 2022 di Musikàmera presenta 35 concerti al Teatro La Fenice, articolati in 23 differenti programmi tutti con interpreti di grande livello artistico. Si sommano a questi le 12 lezioni-concerto della rassegna Musik@giovani, rivolta agli studenti del territorio veneziano.

L’inaugurazione della stagione é in programma per lunedì 17 gennaio nella Sala Grande del Teatro La Fenice, e avrà come protagonista Hilary Hahn, una delle più grandi virtuose del violino e vincitrice di tre Grammy Award. Il concerto di chiusura della stagione sarà invece al Teatro Malibran, con il pianista russo Alexander Malofeev, Premio Ciaikovskij nel 2014.

Nelle Sale Apollinee invece si terranno concerti con interpreti già noti al grande pubblico: la violinista Isabelle Faust, in duo con Antoine Tamesit; le cantanti Sara Mingardo e Monica Bacelli, i pianisti Anna Kravtchenko, Andrea Bacchetti, Gabriele Gorog, Martina Filjak, Monica Cattarossi; il violoncellista Julian Steckel, il clavicembalista Ilario Gregoletto e la chitarrista Carlotta Dalia.

Fra gli ensemble troviamo due gruppi barocchi, Arbor Musica di Sergio Balestracci e La risonanza di Fabio Bonizzoni, il Trio Metamorphosi e il tedesco Atos Trio, il trio formato da Heinz Holliger, Anton Kernjak e Anita Leuzinger, il Quartetto Werther e il quintetto con pianoforte composto dal Quartetto Dafne e da Elia Cecino, pianista vincitore di numerosi concorsi, fra cui il Premio Venezia nel 2019.

«I temi e le idee che guidano la programmazione – spiega Vitale Fano, direttore artistico di Musikàmera – sono in linea di continuità con gli anni precedenti. Si consolida, poi, l’attenzione alla musica da camera del Novecento storico italiano, grazie alla collaborazione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus».

Sino al 2 gennaio sono in vendita gli abbonamenti alla stagione 2022 in prelazione per gli abbonati 2021. Dal 27 dicembre è possibile acquistare i biglietti per il concerto di Hilary Hah in Sala Grande lunedì 17 gennaio. Dal 3 gennaio: vendita nuovi abbonamenti.

Tutte le informazioni sui prezzi e sulle modalità di acquisto sono reperibili sul sito www.musikamera.org