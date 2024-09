A Venezia torna Teatro in Campo con Marco Polo

Teatro in Campo per l’estate 2024, la manifestaxione ideata della compagnia PANTAKIN nel 1995, riparte quest’anno dal Teatro del Parco di Bissuola a Mestre, dove sabato 14 settembre alle 18.30 va in scena la prima del nuovo spettacolo di Pantakin e Kublai Film, in collaborazione con Theama Teatro all’interno del Progetto KTM Kill The Moonlight dell’Università Ca’ Foscari di Venezia: Il Giovane Goldoni – Misteri a Venezia. Teatro in Campo salperà, poi, verso l’isola della Giudecca dove nel suggestivo Chiostro dei SS Cosma e Damiano sarà rappresentato, da martedì 17 a sabato 21 settembre (tutte le sere alle 20,30) Marco Polo e la principessa – una tragicomica storia d’amore, regia e drammaturgia di Michele Modesto Casarin. Lo spettacolo viene proposto all’interno delle celebrazioni per il 700° anniversario della scomparsa del grande viaggiatore veneziano. Si prosegue sempre alla Giudecca giovedì 19 settembre sempre alle 20.30 con un excursus nel teatro shakespeariano ovvero Henry the Fifth – se vuoi la pace prepara la guerra? di Casa Shakespeare di Verona, di e con Solimano Pontarollo. Per finire, con ingresso libero, il chiostro dei SS. Cosma e Damiano il 21 settembre alle 18.30 sarà teatro della performance La tigre di Taiwan incontra il leone di San Marco, messa in scena finale dell’esito del Corso di Specializzazione sulla figura del Performer, promosso all’interno del Progetto TeSeO della Regione del Veneto e del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. La manifestazione, curata da Emanuele Pasqualini rientra all’interno della programmazione de Le Città in Festa del Comune di Venezia e realizzata in collaborazione con il CTR di Venezia e l’approvazione del comitato per i festeggiamenti dei 700 anni dalla scomparsa del noto esploratore Veneziano.

BIGLIETTERIA SPETTACOLI per Marco Polo Marco Polo e la principessa – una tragicomica storia d’amore, e la Principessa e Henry the fifth 15 € intero; 10 € ridotto Residenti Venezia, soci CTR, soci Zenobia, overr 65; 5 € ridotto ragazzi fino a 14 anni informazioni e prenotazioni 348.3212283