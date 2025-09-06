A Venezia torna “Teatro in Campo” per festeggiare il 30° anno di attività di Pantakin

Dal 6 al 14 settembre 2025 torna Teatro in Campo, la storica rassegna nata nel 1995 proprio in Campiello Pisani, dove si è svolta fino al 2009. Dopo la ripresa nel 2022 alla Giudecca, quest’anno il festival ritorna nel suo luogo d’origine per celebrare i trent’anni di attività della compagnia Pantakin.

«Vogliamo usare il teatro come forma di conoscenza e strumento di trasformazione: uno spazio in cui allenarsi a pensare e parlare collettivamente, dove la diversità è una ricchezza» dichiarano i direttori artistici Michele Modesto Casarin ed Emanuele Pasqualini.

L’apertura è prevista per sabato 6 settembre (ore 16.00, Campiello Pisani) con Comici a confronto, un incontro pubblico dedicato alla comicità veneta. A seguire, Fame mia – quasi una biografia di e con Annagaia Marchioro, per la regia di Serena Sinigaglia: un monologo ironico e travolgente che intreccia autobiografia e invenzione, esplorando la fame di vita, di sogni e di libertà.

La giornata di domenica 7 settembre proporrà tre appuntamenti a partire dalle 17. Si inizia con Casanova Grand Tour – con Elisa Pastore, Rossana Mantese, Genny Santin Nalin, Duccio Zanone, regia di Emanuele Pasqualini (produzione Pantakin): un viaggio teatrale tra seduzione, inganni e avventure, sulle tracce del leggendario Casanova e delle sue passioni senza tempo.

Seguirà Lo chiamavano Brancaleone – regia di Carlo Boso, produzione CTU Cesare Questa / Festival Piazze 2025 – una riscrittura ironica e picaresca della celebre epopea medievale, tra avventure rocambolesche e comicità dal sapore popolare.

Chiuderà la serata Bricola e Regina di e con Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser, un incontro improbabile tra due mondi, dove maschere, dialetto e improvvisazione si fondono in un divertente gioco teatrale.

Biglietto intero € 15 | biglietto ridotto € 10 | biglietto domenica 7 settembre € 18

Acquisto biglietti in biglietteria o su www.pantakin.it

È attiva una campagna di crowdfunding a sostegno di Teatro in Campo 2025, per contribuire alla realizzazione di un evento accessibile e duraturo nel cuore di Venezia.

Per donare: https://www.retedeldono.it/progetto/etic2-ritorniamo-campo-con-te