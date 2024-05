A Venezia Tutti insieme a teatro, dalla prima alla quinta elementare sul palco del Goldoni

Mercoledì 29 Maggio alle 17.00 presso il Teatro Carlo Goldoni di Venezia va in scena la performance conclusiva del progetto di Laboratorio Teatrale condotto dal Regista Mattia Berto e dalla fotografa Giorgia Chinellato presso la scuola primaria San Francesco Di Sales di San Polo Venezia. Lo spettacolo dal titolo: Tutti insieme a Teatro con i quattro elementi sarà un momento di condivisione con la comunità come da tradizione del lavoro del Teatro di Cittadinanza che il regista veneziano da tanti anni coltiva in città. Filo conduttore del laboratorio e tema della performance saranno i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. I bambini delle cinque classi si esibiranno sul palcoscenico del Teatro restituendo il lavoro di atelier di questi mesi fatto all’interno della scuola e con una giornata di prova generale in Campo. Ancora una volta saranno protagoniste le nuove generazioni a ribadire che Arte e Cultura sono uno strumento di crescita dell’ individuo e della collettività.