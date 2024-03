A Venezia “Una camelia per due”, Sarah Bernhardt e Eleonora Duse a confronto

Per la stagione Stand Up 2023/2024 al Teatro a l’Avogaria di Venezia martedì 5 marzo alle 21 debutta “Una camelia per due”, testo e regia di Selene Gandini, pure in scena a fianco di Marta Nuti.

Il teatro ha visto nascere Sarah Bernhardt ed Eleonora Duse e le ha portate ad affermarsi come attrici e dive di fama internazionale, ma un personaggio Marguerite Gautier de “La Signora delle camelie”, scritta da Alexandre Dumas figlio e portata in scena da entrambecon grande successo, le divide.

E sarà proprio Marguerite Gautier la “convitata di pietra” dello spettacolo, mentre le due attrici ripassano le battute, si specchiano, vivono un camerino ideale prima del debutto, trasformandosi lentamente in altro.

La camelia, così angelica e nello stesso tempo così passionale, è il fiore che Bernhardt ed Eleonora Duse ostentano nel raccontarsi allo spettatore, rivelando, accanto alle proprie fragilità, il coraggio e la forza che le portate ad essere protagoniste in una epoca in cui alle donne non era consentito l’esercizio del potere

Uno spazio immaginario accoglie le vite, le parole ed i gesti delle due grandi interpreti circondate da specchi, quasi immerse in una sorta di labirinto e di luogo dell’anima.

Le due artiste abiteranno il riflesso, indosseranno il profumo del fiore del personaggio che devono interpretare e vivranno lo specchio come strumento di rivelazione, confrontandosi con la propria immagine di artista e di donna. Tante le domande a cui Selene Gandini nella veste di autrice, regista e interprete cerca di dare risposte: quanto peso hanno avuto nella loro vita l’amore, il potere, la guerra, la solitudine, ma anche la gloria e la felicità? Cosa ha significato essere attrici, artiste, donne emancipate, in un’epoca così diversa e lontana? Perché Maguerite Gautier le ha così profondamente ispirate? Le scene sono di Filippo Marai, i costumi di Roberto Piffer.

