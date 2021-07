Da domenica 4 luglio fino a domenica 8 agosto, nella sede dell’Associazione Culturale Awai, ai Tolentini a due passi da piazzale Roma, Cineclub Venezia proporrà la rassegna estiva “Unconventional Love”. La serata inizierà alle ore 20:00 con un concerto, a seguire verrà proiettato il film della rassegna: saranno storie che parlano di amori non convenzionali, di relazioni che non possono essere vissute con semplicità e libertà nella nostra società per i motivi più disparati, ma che si raccontano appieno attraverso l’arte. Amori che si ritagliano lo spazio, a loro spesso negato, nella pellicola mostrandosi così senza censure ai nostri occhi. Ingresso riservato ai soci previa prenotazione alla email cineclubvenezia@gmail.com. Cineclub Venezia è un’associazione che intende proporsi come punto di riferimento per aspiranti e giovani filmmaker, agevolando la produzione di opere audiovisive. Attraverso l’attività didattica e formativa promossa da Cineclub Venezia con la pubblicazione di bandi e la promozione di workshop, può essere possibile disporre dell’attrezzatura necessaria a girare corti e documentari e mettere in pratica insegnamenti altrimenti solo teorici. Cineclub Venezia vuole essere un punto d’incontro per promuovere e realizzare, anche in concorso con altri organismi o istituzioni, proiezioni, eventi, pubblicazioni e altre iniziative tese a far diffondere e valorizzare il patrimonio culturale nei settori della cultura cinematografica e dell’audiovisivo.