A Vicenza al via Be Popular, si inaugura la mostra dedicata a Paolo PoliSpettacoli

Spettacoli, concerti, parate, incontri letterari, laboratori, dj set e una mostra: questi sono gli ingredienti di BE POPULAR il Festival dedicato al teatro popolare in programma a Vicenza dal 20 al 31 agosto. Per la nona edizione la kermesse, organizzata da B.E. P.O.P. Bottega Espressiva per la promozione dell’Opera Popolare in collaborazione con Stivalaccio Teatro, presenta un ricco cartellone costruito sui linguaggi del teatro popolare ( Commedia dell’Arte, mimo, nuovo circo, musica tradizionale).

In scena, tra gli altri, Antonio Rezza, la Banda Osiris, Ugo Dighero, Mimmo Borrelli, Piccola Compagnia Dammacco, artisti internazionali e naturalmente Stivalaccio Teatro con tre spettacoli, il laboratorio sull’arte del buffone e due parate in centro storico.Anche per la nona edizione tornano la rassegna BE BOOK con la presentazione di libri che da vari punti di vista raccontano l’arte della scena, il laboratorio di critica teatrale di Teatro e Critica e la mostra nelle Gallerie di Palazzo Thiene, quest’anno dedicata al TEATRO DI PAOLO POLI, in collaborazione con l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

All’estro e ironia dell’attore e autore fiorentino, figura unica nel panorama teatrale italiano del Novecento, viene reso omaggio con l’esposizione di locandine e fotografie in bianco e nero e a colori, che ripercorrono la carriera di un artista che ha fatto del palcoscenico il luogo di una comicità raffinata e irriverente al tempo stesso popolare e coltissima, sempre spiazzante.

La mostra è visitabile da giovedì 21 a domenica 24 e da giovedì 28 a domenica 31 dalle 10 alle 18. Ad inaugurare il festival nel Cortile di Palazzo Thiene mercoledì 20 agosto alle 21,15 La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, un’opera della compagnia Les Moustaches divertente e poetica che racconta di un ragazzo grasso, ma leggero, con un’anima delicata, che vive in una vecchia catapecchia di provincia dove si sente soffocare e ha un sogno: vuole danzare.

Informazione e biglietti biglietteria@stivalaccioteatro.it , bepopular.net | +39 0444 534321 | +39 371 1984391