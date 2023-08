A Vicenza si avvia alla conclusione nel cortile del Palazzo Da Schio in Corso Palladio anche questa 7a edizione del Festival di Teatro Popolare “BE POPULAR”.

Venerdì 25 agosto, alle ore 19.00, la serata verrà aperta da Armamaxa nel suo “Orlando Furiosamente Solo Rotolando”, messo in scena e raccontato da Enrico Messina. Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni. All’essenzialità della scena si contrappongono la ricchezza ed i colori delle immagini evocate: accampamenti, cavalieri, dame, duelli, incantagioni, palazzi, armature, destrieri. Alle ore 21:30 torna StivalaccioTeatro nel suo “Romeo e Giulietta”, in scena Anna De Franceschi, Michele Mori, e Marco Zoppello. Sabato 26 agosto alle ore 19.00 è in programma l’incredibile pantomina di Enrico Mazza nel suo “From A Suitcase”, one mime show di un mimo tanto elegante quanto strampalato del quale cura anche la regia. L’evento nasce con il sostegno di Atelier Teatro fisico di Philip Radice. Alle ore 21.30, Chiara Mascalzoni andrà in scena con “Sic Transit Gloria Mundi – La Papessa”, monologo divertente, intelligente e fantasioso, che sulla falsariga della vicenda di Papa Elisabetta, la prima donna a salire sul soglio di Pietro, affronta il verissimo tema del maschilismo del mondo occidentale. Domenica 27 agosto, alle ore 19.00, partirà da Palazzo da Schio l’evento itinerante nel quale i/le partecipanti al laboratorio teatrale formativo, con Michele Mori e Marco Zoppello, avranno modo di restituire alla cittadinanza il lavoro svolto nell’arco della settimana del festival, nell’evento “L’arte Del Buffone”. A chiudere il festival la sera stessa, alle ore 21.30, sarà StivalaccioTeatro, portando in scena l’attore Stefano Rota nello spettacolo “Cèa Venessia”, una coproduzione del 2020 tra StivalaccioTeatro, Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” e OperaEstate Festival. Australia, 1882. Lo spettacolo racconta di un gruppo di coloni provenienti dal Veneto e dal Friuli che quasi un secolo e mezzo fa fondano il primo insediamento collettivo Italiano in Australia.

BIGLIETTI:

Spettacoli delle 19.00: €6 | Spettacoli delle 21.30: €10

Card giornaliera per entrambi gli spettacoli: €12

Nel prezzo del biglietto è incluso un calice di vino offerto dalle Cantine Da Schio.

Biglietti acquistabili on-line su vivaticket.it, e in loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Pagamento in contanti, Satispay o Bancomat.

