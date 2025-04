A Vicenza Jasmine e Rino, protagonisti di “Vittoria”, premiati come migliori personaggi dei film usciti nell’ultima stagione

La seconda edizione del Premio Carlo Mazzacurati ha visto premiati come migliori Personaggi dell’anno Jasmine e Rino, interpretati rispettivamente da Marilena Amato e Gennaro Scarica per il film Vittoria, diretto a quattro mani da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Il Premio dedicato al regista padovano mira a individuare attraverso un approccio innovativo, il Miglior Personaggio tra quelli dei film usciti nelle sale cinematografiche nell’ultima stagione. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento si è svolta al Cinema Odeon di Vicenza, la sala cinematografica dall’attività continuativa più longeva in Italia ideatrice del Premio assieme alla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo. La serata ha visto l’incontro con il pubblico dell’attore e regista Giuseppe Battiston, moderatore il critico cinematografico della Rivista del Cinematografo, Federico Pontiggia. Registi e attori del film sono intervenuti a Vicenza per ritirare il premio. La motivazione del premio recita: “Jasmine e Rino ci trascinano con straordinaria energia nella loro avventura emotiva, vissuta sia come coppia che come genitori. Jasmine insegue il suo desiderio con fede e determinazione, senza guardare in faccia nessuno. Ed è spiazzante. All’opposto, suo marito Rino guarda tutti, cerca di far fronte con la razionalità a uno squilibrio inaspettato, che ne rivelerà l’anima più profonda. In questo conflitto, tuttavia non ci sono armi, c’è amore. Jasmine e Rino sono al tempo stesso persone e personaggi, ci fanno camminare con loro sul filo delicato che separa verità e finzione, scrittura e vita, restituendoci un sentimento inconsueto e originale, che ce li fa sentire incredibilmente vicini”. Gli altri due personaggi e film finalisti del Premio erano il Dean Barry interpretato da James Franco nel film Hey Joe di Claudio Giovannesi e la Francesca interpretata da Romana Maggiora Vergano nel film Il tempo che ci vuole diretto da Francesca Comencini. La Giuria ufficiale 2025, presente al gran completo alla serata finale, è composta dall’attore e regista Giuseppe Battiston, dallo sceneggiatore Marco Pettenello, dal regista e sceneggiatore Luca Scivoletto, dal montatore Paolo Cottignola e da Marina Zangirolami Mazzacurati, fondatrice e direttrice della Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati. Durante la serata, la consegna della Menzione Speciale al “Film Nascosto” 2025 con la premiazione del film El Paraiso diretto da Enrico Maria Artale, con protagonista Edoardo Pesce (che ha partecipato al festival in collegamento video in diretta presentando la proiezione del film in sala), che ha ricevuto dal comitato organizzatore con il giornalista Federico Pontiggia questo riconoscimento al valore dell’opera e all’importanza di riscoprirla con nuove proiezioni in sala, promosse dal Premio Carlo Mazzacurati nel corso del 2025.