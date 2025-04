A Vicenza La Piccola Ribalta di Pesaro vince la “Maschera d’Oro” 2025

Il premio Maschera d’Oro, il più prestigioso riconoscimento assegnato alla 34a edizione del festival nazioonale del teatro amatoriale di Vicenza, e i premi per i migliori caratterista e attor giovane sono andati alla compagnia Teatro Di Pesaro La Piccola Ribalta con La piccola città di Thornton Wilder per la regia di Maurizio Garattoni. La giuria del festival presieduta da Carmelo Rigobello ha così motivato la sua scelta: “L’essenza del testo di Wilder, autentico Classico del ‘900, sta nella sua coralità. … La messinscena coglie perfettamente tale dimensione collettiva, costruendo una narrazione in cui ciascun personaggio, nel suo rapporto con gli altri, trova la propria dignità esistenziale. …”. La compagnia avrà inoltre diritto di presentare, in una serata di maggio, uno spettacolo appositamente preparato, nella prestigiosa cornice palladiana del Teatro Olimpico di Vicenza. Nel corso di una serata arricchita dalla stralunata esibizione di teatro-musicale HoStress del Cikale Comic Vocal Trio, sono stati consegnati i premi per la Migliore Regia a Marco Lombardi della compagnia Giardini dell’Arte per Uomini e topi di John Steinbeck, Migliore Attore Protagonista Aldo Innocenti nel ruolo di Lennie (Uomini e topi ), Migliore Attrice Protagonista Cristina Maffia della compagnia Ophelia and the Corò Nuts per il ruolo di Dalila in Romanzo breve di Romina Ranzato, Cristian Corò e Cristina Maffia, Migliore Attore Caratterista ex aequo Michele Magrini Alunno, Achille Junior Roselletti e Luca Silvioni della compagnia Accademia dei Riuniti per Tom, Dick, Harry di Michael e Ray Cooney, Migliore Attrice Caratterista l’85enne Amarilli Sucato nel ruolo di Louise Soames ne La piccola città, Migliore Allestimento (scenografia, costumi, trucco, luci, musiche) a Tom, Dick, Harry, Migliore Attore Giovane Camilla Cesarini nel ruolo di Rebecca Gibbs in “La piccola città”, Premio speciale per lo spettacolo più gradito dal pubblico a Matrimoni sospesi di Crescenzo Autieri nella messinscena della compagnia 30Allora (con punteggio medio di 4,601 voti) e Premio Renato Salvato a Cristiano Corazzari assessore alla Cultura della Regione Veneto per il suo impegno per la diffusione della cultura teatrale. “È stata un’edizione imprevedibile ed emozionante – sottolinea il presidente di FITA Veneto Emilio Zenato – già nella prima decade di aprile abbiamo in agenda una riunione per fissare le tante idee per la 35sima edizione del 2026 nel cui ambito le giovani generazioni saranno una componente sempre più importante e decisiva”. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori con partnership della Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Confartigianato Imprese Vicenza e Il Giornale di Vicenza.

da sinistra a destra Camilla Cesarini, Maurizio Garattoni e in fondo Emilio Zenato, presidente Fita Veneto