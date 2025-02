A Vicenza, Ophelia and the Corò Nuts di Piove di Sacco (PD) inaugura il festival “Maschera d’Oro”

A Vicenza, la compagnia padovana Ophelia and the Corò Nuts di Piove di Sacco (PD) inaugura il festival Maschera d’Oro. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 21 al Teatro San Marco di Vicenza, dove andrà in scena la commedia “Romanzo breve – Ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale”, scritta da Romina Ranzato, Cristian Corò e Cristina Maffia, con la regia della stessa Ranzato. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Teatro Amatori del Veneto, con il supporto della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Vicenza, oltre a Confartigianato Imprese Vicenza.

“Romanzo breve” è una brillante commedia romantica in pantomima musicale ambientata in un anonimo condominio di Mestre negli anni ’60. Felice, scrittore solitario e introverso, si appresta a trascorrere una serata come tante, finché l’arrivo improvviso di Dalila sconvolge la sua routine. Lei, travolgente e piena di colori, sostiene di essere stata sfrattata proprio a causa dello scrittore. Da questo incontro esplodono una serie di gag esilaranti e situazioni imprevedibili, in un vortice di emozioni e comicità che porta i due protagonisti a svelare le loro peculiarità più insolite.

Il festival Maschera d’Oro culminerà con l’assegnazione del Premio Maschera d’Oro 2024-2025 alla compagnia vincitrice, oltre a riconoscimenti per miglior regia, miglior attore e attrice protagonisti, miglior attore e attrice caratteristi, miglior allestimento e miglior attore giovane. Il pubblico assegnerà inoltre il premio allo spettacolo più apprezzato, mentre il Premio “Renato Salvato” sarà conferito per l’impegno nella diffusione della cultura teatrale.

Il festival proseguirà fino alla fine di marzo con un ricco programma di spettacoli: 22 febbraio Il sogno dell’on. Largaspugna di Arnaldo Fraccaroli, compagnia La Graticcia di Verona; 1 marzo La piccola città di Thornton Wilder, compagnia Teatro di Pesaro Piccola Ribalta; 8 marzo Matrimoni sospesi di Crescenzo Autieri, compagnia 30 Allora di Casagiove (Caserta); 15 marzo Tom, Dick e Harry di Michael e Ray Cooney, compagnia Accademia dei Riuniti di Umbertide (Perugia); 22 marzo Uomini e topi di John Steinbeck, compagnia Giardini dell’Arte di Firenze.

I biglietti (posti numerati) sono disponibili al prezzo di 12,00 euro. È possibile prenotare telefonicamente al numero 0444 922749 (dal lunedì al venerdì, ore 14.30-18).