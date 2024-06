A Vicenza dal 20 al 31 agosto durante il Festival Be Popular , organizzato dalla compagnia Stivalaccio Teatro, Andrea Pocosgnich direttore della rivista on line Teatro e Critica condurrà Teatro e Critica Lab, un percorso di formazione sui formati del giornalismo online, dalla recensione al diario emotivo, dall’inchiesta alle interviste con gli artisti, pubblicando e condividendo articoli e riflessioni. In ogni incontro il gruppo si muoverà come una vera e propria redazione alternando la teoria alla pratica . Gli articoli dei partecipanti saranno pubblicati sul sito di Teatro e Critica dedicato alla formazione: https://teatroecriticalab.wordpress.com/ La riflessione più ampia che guiderà il lavoro collettivo sarà sul significato di scegliere di andare a teatro, ora, dopo l’esperienza pandemica e la bulimia di visioni sugli schermi digitali. Nel laboratorio di critica TeC LAB ragionamento dibattito e scrittura, i partecipanti saranno coinvolti in un lavoro intensivo e approfondito sulle forme delle arti sceniche contemporanee, all’interno della programmazione del festival Be Popular.

Per candidarsi è necessario inviare il curriculum vitae e una lettera motivazionale aformazione@stivalaccioteatro.it entro il 15 luglio. Gli incontri sono in programma tutti i giorni a Vicenza dal 20 al 31 agosto, dalle ore 14:00 alle 17:30,

Riduzioni sulla quota di iscrizione – che comprende l’accesso gratuito a tutti gli spettacoli del Festival Be Popular – per studenti liceali, universitari e accademie di teatro, under 30, giornalisti pubblicisti, gruppi minimo di 3 persone e per chi si iscrive entro il 15 giugno. Tutte le informazioni sulle quote e le convenzioni chiamando al numero 0444.534321