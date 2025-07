A Vigoleno (Pc) prima nazionale di “Esodi” di e con César Brie, terza tappa del progetto ispirato all’Eneide

Al Festival di Teatro Antico di Veleia diretto da Paola Pedrazzini César Brie ,visionario drammaturgo, regista e attore argentino, presenterà da venerdì 18 a domenica 20 luglio con doppia replica alle 21 e alle 23 in prima nazionale a Vigoleno (PC), Esodi, terza tappa del progetto pluriennale ispirato all’Eneide di Virgilio, realizzato da Brie su invito del Festival, per il quale, nelle due passate edizioni, ha già messo in scena Anchise e Il lago dell’Oblio. Pensato come spettacolo itinerante per un ristretto gruppo di spettatori (e per questo articolato in più repliche), Esodi, è un allestimento che sarà costruito” site specific” a Vigoleno, inaugurando così la virtuosa sinergia del festival con il bellissimo borgo altomedievale della Val d’Arda. Partendo da una grande classico del passato come l’Eneide, Esodi è uno spettacolo che ci parla drammaticamente dell’oggi: «Quanti sono i popoli in marcia oggi? – scrive César Brie – Folle frammentate, frantumi dell’esodo del popolo di Israele dall’Egitto, 1200 anni avanti Cristo. 3200 anni dopo non riusciamo a fare i conti con gli strascichi di un esodo globale non riconosciuto come tale. Il mondo civile esiste soltanto attraverso i divieti e le espulsioni? L’orrore del passato assume forme inenarrabili. Le storie non vengono più raccontate, annegano in fondo al mare, si scontrano contro i muri, vengono zittite dalle bombe e squarciate nei massacri. Noi esuli fuggivamo dalla guerra, cercavamo di non cadere nelle grinfie del potere stabilito. L’esercizio della libertà ci obbligava al dissenso, ma oggi il dissenso non sembra avere più uno spazio. Tutto il dolore si trasforma in coro e questo coro non si può accordare. […] Oggi si sopporta l’estraneo, finché si riesce a odiarlo. E per odiarlo dobbiamo dare a lui la colpa del male dal quale fugge. Nessuna terra promessa, solo la promessa di una terra di nessuno. Il mito di Ulisse rovesciato. I tempi antichi non toccano più il nostro presente? […] Forse dal doloroso riconoscimento delle nostre diversità, potrà nascere un nuovo canto». Ne sono interpreti Davide De Togni, Alessandro Treccani, Tommaso Pioli, Alfredo Pellecchia, César Brie, Eugeniu Cornitel, Sebastiano Amidani, Lucas Achirico, Annalesi Secco, Anna Vittoria Ferri, Anna Marinoni, Laura Taddeo, Caterina Pagliuzzi.

