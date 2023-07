Ultimo appuntamento mercoledì 26 luglio alle 21 a Vittorio Veneto nel Parco Area Fenderl del Cineforum Music Splash organizzato all’aperto dal Cineforum Vittoriese. In programma “Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line” (Walk the Line) , film statunitense del 2005 diretto da James Mangold, che narra la storia del giovane cantante Johnny Cash, mito americano, della sua musica country e della turbolenta storia d’amore con June Carter . Si parte dalla sua giovinezza in Arkansas, dove incise accanto a Elvis, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins, e si arriva fino all’annuncio del suo matrimonio. Tratta dal libro “An Autobiography,”a di Cash e Patrick Carr, la pellicola fu accolta molto favorevolmente da critica e pubblico,Il film si aggiudicò, infatti, ben tre Golden Globe nella categoria “musical/commedia” e cinque nomination agli Oscar 2006, di cui uno solo poi conquistato dalla protagonista Reese Witherspoon.Come le precedenti pellicole proposte in rassegna – “The Commitments” (1991)di Alan Parker e “High Fidelity” (2000) di Stephen Frears- “Walk the Line “ viene proiettato in lingua originale con i sottotitoli.