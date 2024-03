Prende il via venerdì 8 marzo alle 20,45 presso il Palafenderl, Area Fenderl, via San Gottardo 91 – Vittorio Veneto la rassegna “SEI GRADI” con cui il Cineforum Vittoriese Gianfranco Da Re.attraversa mondi visuali diversissimi eppure connessi tra loro. La rassegna inizia con il film “La favorita” (The Favourite) di Yorgos Lanthimos.Intrighi e rivalità si svelano nella corte della regina Anne, interpretata da Olivia Colman (che ha vinto il premio Oscar per questa interpretazione), mentre due donne, interpretate da Rachel Weisz ed Emma Stone, lottano per conquistare il favore della sovrana in questa commedia drammatica ambientata nel XVIII secolo.

Si prosegue con questo calendario: 22 marzo Gli spiriti dell’isola The Banshees of Inisherim di Martin McDonagh;12 aprile Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson;19aprile La visita di Antonio Pietrangeli;10 maggio Tutti i battiti del mio cuore De battre mon coeur s’est arretè di Jacques Audiard ;24 maggio La fiamma del peccato Double Indemnity di Billy Wilder, I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli. Per informazioni e prenotazioni scrivere a cineforumvv@gmail.com.