A Vittorio Veneto per la Giornata della Donna proiezione de “Il segreto di Esma”

A Vittorio Veneto (TV) nell’ambito di Eventi di Pace, il programma delle giornate del 7 e 8 marzo organizzate dalla Commissione per le Pari Opportunità e dal Centro Antiviolenza del Comune di Vittorio Veneto in occasione della Giornata Internazionale della Donna, nell’ Area Fenderl, sabato 7 marzo alle 18,30 viene proiettato il film Il segreto di Esma , Bosnia Erzegovina, 2006 di Jasmila Žbanić, vincitrice con la sua opera prima dell’Orso d’Oro alla 56° edizione del Festival di Berlino.Il film proposto dal Cineforum Vittoriese Gianfranco Da Re narra la storia di Esma che vive nel quartiere di Grbavica insieme a Sara, la figlia adolescente. Le difficoltà sono quelle quotidiane di crescere da sola una figlia da condurre nell’età adulta. I rapporti tra madre e figlia sono buoni. Sarà una gita scolastica e un documento richiesto dalla scuola a far precipitare l’equilibrio familiare fino ad allora raggiunto e mantenuto. Perché esiste un segreto che Esma porta dentro di sé e di fronte al quale ora viene richiesta la verità. Proprio verità e comprensione reciproca saranno necessarie per guarire una ferita e portare Esma e Sara a un nuovo equilibrio. E tornare a cantare a squarciagola.