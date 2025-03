A Vittorio Veneto quattro film per la rassegna “Notte”

Prosegue l’attività del Cineforum Vittoriese Gianfranco Da Re. Dopo gli angoli misteriosi e bui, appena fuori dal nostro campo visivo, emersi dalla “due giorni” dedicata a David Lynch, è in programma la rassegna Notte che consentirà a soci e simpatizzanti di immergersi in universi molto distanti l’uno dall’altro, data la diversità dei generi proposti.

Si inizia venerdì 21 marzo alle 20, 45 con Prima dell’alba – Before sunrise di Richard Linklater – con Ethan Hawke, Julie Delpy USA, Australia, Svizzera, 1995, 105 min. Poco più che ventenni, Jesse (Ethan Hawke), americano in attesa del volo di ritorno, e Céline (Julie Delpy), parigina in viaggio verso casa, si incontrano casualmente in treno: lui scende a Vienna, lei lo segue per trascorrere insieme la notte prima del rientro.

Si prosegue il 28 marzo con Fuori orario – After hours Regia di Martin Scorsese – con Rosanna Arquette, Verna Bloom, Griffin Dunne USA, 1985, 97 min. A New York, il programmatore di computer Paul Hackett, con vita noiosa e ordinaria, prende un taxi di notte per raggiungere Soho e incontrare Marcy, conosciuta da poco in un bar: nel tornare a casa gliene capitano di tutti i colori.

Ad aprile altri due appuntamenti: il 4 con Dark city Regia di Alex Proyas – con Rufus Sewell, William Hurt, KieferSutherland, Jennifer Connelly, Richard O’BrienUSA, 1998, 106 min. Perché è sempre notte in questa città americana degli anni ’50? Un film di fantascienza dallo stesso regista de Il Corvo.

L’11 con The Blair Witch project, regia di Daniel Myrick, Eduardo Sánchez – con Heather Donahue, JoshuaLeonard, Michael C. Williams, Bob Griffith, Jim King USA, 1999, 87 min.Il 20 ottobre del 1994, tre studenti decidono di inoltrarsi nellaforesta di Black Hills. Scopo della spedizione è compiere una ricercasulla strega di Blair. Il 16 ottobre del 1995 nella stessa forestaverrà ritrovata una borsa con del materiale video girato dagli stessi studenti.

I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli. Le proiezioni iniziano alle 20,45 presso la saletta Gianfranco da Re, AreaFenderl, via San Gottardo 91 – Vittorio Veneto.