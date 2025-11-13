A Vittorio Veneto un film e un dialogo-concerto con Elijah Wald sul mito di Bob Dylan

Doppio appuntamento del Cineforum Vittoriese sabato 15 e mercoledì 26 novembre sul mito di Bob Dylan, ma non solo, in collaborazione con Bramiti.

A Vittorio Veneto nella Saletta Da Re – Area Fenderl sabato 15 novembre alle 21 è in programma la proiezione del film I’m not there (2007) di Todd Haynes. Il film, proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano, sarà introdotto da Fabio Fantuzzi (Università di Ca’ Foscari), co-editore di Bob Dylan and the Arts (ESL, 2020). Si tratta di un’opera ironica ed enigmatica “ispirata alla musica e alle molte vite di Bob Dylan”.

Haynes trasforma la biografia di Dylan in un mosaico di identità. Sei attori incarnano le molte vite e maschere del cantautore, in un viaggio visionario tra mito e verità storica. Un esperimento audace, poetico e spiazzante, come la musica che lo ha ispirato.

Mercoledì 26 novembre alle 21 sempre a Vittorio Veneto, nella Trattoria della Cerva, è in programma il dialogo concerto con Fabio Fantuzzi, musicista, autore e ricercatore, cui parteciperà Elijah Wald. Chitarrista, virtuoso fingerstyle, vincitore di un Grammy e autore di diciotto libri, da due dei quali sono stati tratti i film Dylan Goes Electric! (2024) e Inside Llewyn Davis dei fratelli Cohen, Wald alternerà brani musicali e parole in un racconto ricco, ironico e sorprendente. Tra miti infranti, aneddoti di viaggio e verità nascoste del rock e del blues, ci condurrà in un viaggio affascinante, capace di farci riflettere e sorridere, attraversando risvolti poco noti della grande musica.





