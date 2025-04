Diretto da David Ayer (The Beekeeper) che scrive la sceneggiatura con Sylvester Stallone, basandosi sul libro “Levon’s Trade” (primo di una serie di dodici romanzi thriller) di Chuck Dixon, A Working Man è quello che i fan di Jason Statham si aspettano, …e non ne resteranno delusi.



Levon Cade (Jason Statham) è un ex marine decorato, ex soldato d’assalto; dopo aver perso la moglie, ha deciso di (provare a) vivere una vita normale, cercando di essere un buon padre per la figlioletta, affidata al nonno materno perché lui ha ancora troppi fantasmi del passato da affrontare.

Lavora per un’azienda edile a Chicago, dove non solo gode della massima stima del suo capo (Michael Peña), ma è anche il destinatario di un tenero affetto fatto di ammirazione da parte di Jenny (Arianna Rivas), universitaria brillante, figlia del capo, che lui promette di proteggere.

Quando Jenny viene rapita da trafficanti di esseri umani a fini sessuali, Levon, consapevole dei rischi, farà di tutto per riportarla a casa senza fermarsi davanti a nessuno. Indagine dopo indagine mette insieme un intricato puzzle che coinvolge la mafia russa, gangster, spacciatori di metanfetamine e poliziotti corrotti.

Tra imponenti combattimenti fatti di calci, pugni e pugnalate inferte con implacabile disinvoltura e raffiche di proiettili, A Working Man procede con un’azione esagerata, caricaturale e ostentata, senza tregua.

Per chi ama il genere è puro intrattenimento, una via di fuga dall’attualità dove lo spettatore sa già come andrà a finire per tutti gli abituali, a tratti consumati, cliché messi in scena – del resto i fan di Statham quei cliché se li aspettano e li vogliono! – dove i buoni vincono sempre, ma non per questo sarà meno sorpreso per alcune trovate assordanti e pittoresche.

Il già citato Statham combina al meglio le sfumature sopra le righe del suo personaggio: il ruolo di antieroe, il lato paterno tenero, l’anima implacabile.