About Last Year è l’unico film italiano in concorso della Settimana Internazionale della Critica. Letizia, Giorgia e Celeste sono tre ragazze che vivono nella periferia di Torino. Diversissime tra loro, hanno in comune un cassetto pieno di progetti e sogni da realizzare e la passione per il mondo del Ballroom, un sottoinsieme della cultura LGBTQ+ sviluppatosi a New York nelle comunità latine e afro-americane e ora diffuso anche in Italia. Da donne cisgender, Letizia, Giorgia e Celeste sono ospiti di questo mondo che è l’unico che le faccia sentire a proprio agio. Un porto sicuro dove poter esprimersi liberamente, mostrando la propria sensualità senza paura di giudizio, senza il rischio di venire costantemente oggettificate.

Diretto da Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, About Last Year è il racconto stile coming of age di un anno di vita delle tre protagoniste. Tutte e tre stanno per confrontarsi con dei passaggi cruciali della propria esistenza, tra radici cui aggrapparsi saldamente e promesse di un futuro lontano da casa. La macchina da presa segue, in continuo movimento, l’evoluzione di Letizia, Giorgia e Celeste, facendocele conoscere da vicino, con un punto di vista privilegiato. A fare da sfondo il mondo del Ballroom, cultura che anche in Italia è diventata, e sta diventando, baluardo della libera espressione. Un mondo che per queste tre giovani donne diventa spazio di affermazione e liberazione, nonché strumento per acquisire maggior consapevolezza.

E la consapevolezza è chiave in questa storia, fatta di sogni e progetti da portare avanti per intraprendere un nuovo capitolo, aprendosi a possibilità e prospettive costruite passo dopo passo, in un processo di maturazione e realizzazione che sa di speranza e promesse da realizzare. About Last Year è un racconto coinvolgente ed emozionante, un viaggio in cui ogni tappa è documentata con una prospettiva intima e uno sguardo partecipe. Un film che ha il merito di dare spazio e visibilità a una cultura ancora troppo poco conosciuta in Italia. Un documento prezioso e vero di notevole impatto.