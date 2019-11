“Acque morte” di W. Somerset Maugham

Incorniciato dai mari cinesi e sullo sfondo della località fittizia di Kanda-Meria, Acque morte (The Narrow Corner, 1932) è una specie di atipico romanzo ‘di viaggio’ di uno degli scrittori inglesi più rappresentativi del suo secolo e meglio retribuiti negli anni ’30, il quale ha come protagonista una semi-eteronomo di Maugham, il dottor Saunders.

Le caratteristiche predominanti del personaggio, infatti, sono altrettanto ravvisabili nell’autore: una spiccata inclinazione omoerotica, spesso malcelata; il cinismo disilluso, che tuttavia nasconde emozioni represse a causa d’un passato difficile; l’estrema tolleranza di vizi ed abiezioni altrui e il dono del giudizio distaccato e fuori dai denti, spesso tranchant.

Saunders è un medico radiato dall’Albo, che tuttavia continua per quindici anni ad esercitare la sua professione a Fuchu (Cina) e decide, in seguito ad una trasferta presso Takana (un’isola dell’arcipelago malese) per far visita ad un suo influente paziente, di non fare subito ritorno a casa, ma di unirsi – insieme al suo domestico Ah Kay – allo sparuto equipaggio d’un ketch di passaggio, il Fenton, comandato dal balordo capitano Bill Nichols ed occupato da un giovane australiano piuttosto ambiguo, Fred Blake, oltre ad alcuni mozzi di colore.

È proprio in una delle loro tappe ‘forzate’, a seguito d’una impetuosa burrasca, che si ritrovano a soggiornare in una delle isole gemelle del mar di Kanda, ove conosceranno un giovane commerciane danese di spezie, Erik Christessen; la sua splendida fidanzata diciottenne, Louise; suo padre George Frith, un vedovo coltivatore di noci moscate e chiodi di garofano ed il suocero svedese di quest’ultimo, Jack Swan, anziano proprietario della piantagione.

Tra atmosfere esotiche, fuoriprogramma e velata mendacità, l’autore pone l’accento sulla rassegnazione come arma per fronteggiare l’esistenziale senso del ridicolo e l’autoinganno come processo decettivo per essere felici (tema spesso affrontato da illustri personalità quali Nietzsche, Freud, Eugene O’Neill ecc.). L’eccesso di realismo rende la vita insopportabile e la finzione, cioè il vivere per soddisfare unicamente la propria immaginazione, è la sola prospettiva sostenibile.

Per il dottor Saunders “il pregio della vita non sta nei momenti di eccitazione, ma nei placidi intervalli in cui lo spirito umano, non turbato dal ricordo delle emozioni, guarda a sé stesso con i distacco del Buddha contemplante il proprio ombelico”.

Spesso osteggiato dalla critica in quanto ritenuto, a dispetto della letteratura sperimentale modernista in auge alla sua epoca (Joyce, Mann, Faulkner), troppo stereotipato e ordinario, verso la fine della sua carriera Maugham si definisce come “uno dei primi nella fila dei secondi”. Tra i tratti distintivi della sua prosa vi è la stretta correlazione tra invenzione e veridicità, exercice de style paragonabile alle grandi opere della letteratura odeporica.

L’esperienza del viaggio caratterizzò gran parte della sua vita di agente dei servizi segreti britannici, incarico assolto di pari passo con la scrittura, dopo esser stato reclutato durante la Prima Guerra Mondiale. Scrisse, a tal proposito, dei racconti intitolati Ashenden o L’agente inglese (Ashenden: Or the British Agent, 1927) che Hitchcock utilizzò come soggetto per il suo Amore e mistero (Secret Agent, 1936). Lo stesso testo ispirò anche Ian Fleming per la serie di James Bond.

Se ogni cosa conoscibile non è che un’idea della mente, se la natura è ostile e l’uomo assurdo, forse alla fine non restano altro che l’illusione e l’unico dono concesso all’uomo non in comune con le altre creature: la capacità di sorridere.