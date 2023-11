Ad Abano Terme al via la rassegna “Uno sguardo dolce amaro sul Nord Est”

“Uno sguardo dolce amaro sul Nord Est” si intitola la rassegna cinematografica che prende il via lunedì 6 novembre alle 16 alla Biblioteca Civica Talami di Abano Terme. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici dello Spettacolo di Abano Terme affiliata al Cinit Cineforum Italiano. Ad inaugurare il ciclo Io sono Li di Andrea Segre. Shun Li confeziona quaranta camicie al giorno per pagare il debito e i documenti che le permetteranno di riabbracciare suo figlio. Impiegata presso un laboratorio tessile, viene trasferita dalla periferia di Roma a Chioggia, città lagunare sospesa tra Venezia e Ferrara. Barista dell’osteria ‘Paradiso’, Shun Li impara l’italiano e gli italiani. Malinconica e piena di grazia trova amicizia e solidarietà in Bepi, un pescatore slavo da trent’anni a bagno nella Laguna. Poeta e gentiluomo, Bepi è profondamente commosso dalla sensibilità della donna di cui avverte lo struggimento per quel figlio e quella sua terra lontana. La loro intesa non sfugge agli sguardi limitati della provincia e delle rispettive comunità, mettendo bruscamente fine alla sentimentale corrispondenza. Separati loro malgrado, troveranno diversi destini ma parleranno per sempre la stessa lingua. Quella dell’amore. A seguire nei lunedì successivi , sempre alle 16 La ragazza del lago di Andrea Molaioli (13 novembre), Finchè c’è prosecco c’è speranza di Antonio Padovan (20 novembre), Tartarughe sul dorso di Stefano Pasetto (27 novembre) e La pelle dell’orso di Marco Segato (4 dicembre). La proiezione dei film sarà preceduta da un’introduzione del prof. Giovanni Barnaba, presidente degli Amici dello Spettacolo di Abano Terme. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8617970 o scrivere una mail a iniziativebiblio@abanoterme.net