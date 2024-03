Ad Abano Terme ciclo dedicato a Lauren Bacall, nel centenario della nascita

Lunedì 26 febbraio ha preso il via nella Biblioteca Civica di Abano Terme il primo ciclo di film del 2024 promosso dalla Città di Abano Terme in collaborazione con gli Amici dello Spettacolo di Abano Terme. “Lauren Bacall, stella di Hollywood dell’età dell’oro (1924/2024)” si intitola il ciclo dedicato alla grande interprete di ruoli di forte impatto emotivo, prima come femme fatale poi da saggia e intelligente attrice, cui venne assegnato un Oscar alla carriera nel 2009. La serie è stata aperta dal film “Il grande sonno” diretto da Howard Hawks , in cui la troviamo a fianco del non meno celebre primo marito, il grande divo Humphrey Bogart. Lunedì 4 marzo alle 16 farà , invece, coppia copn Gregory Peck ne “La donna del destino”, una pellicola diretta da Vincente Minnelli. Ultimo appuntamento lunedì 11 marzo sempre alle 16 con “Pret-a-porter” di Robert Altman. La proiezione di ciascuna pellicola sarà introdotta da una presentazione del prof. Giovanni Barnaba, presidente degli Amici dello Spettacolo di Abano Terme.