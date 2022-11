Ad Abano Terme il ciclo “Dietro le quinte. Lo spettacolo fuori dalla scena”

Alla Biblioteca Civica di Abano Terme tornano gli Amici dello Spettacolo con un ciclo di tre film , Dietro le quinte. Lo spettacolo fuori dalla scena, che prende il via lunedì 7 novembre alle 16 con la proiezione di Rumori fuori scena (1992) di Peter Bogdanovich.

In attesa di arrivare a Broadway, una compagnia inglese porta in giro per gli Stati Uniti la farsa erotica Nothing On. Sul palcoscenico e fuori, fra gli attori accade di tutto. All’origine c’è il testo teatrale di Michael Frayn, intelligente e spesso irresistibile esempio di metateatro. A seguire lunedì 14 novembre alle 16 Vogliamo vivere (1942), il capolavoro di Ernst Lubitsch. A Varsavia, pochi giorni prima dell’invasione nazista, un gruppo di attori sta provando una commedia. Scoppia la guerra: come riuscirà la compagnia a conciliare il fare teatro con quanto accadrà?. Ultimo appuntamento lunedì 21 alle 16 con Birdman di Alejandro G. Inarritu. L’ex stella del cinema Riggan Thomson è occupato ad allestire un ambizioso spettacolo teatrale per Broadway e spera che la nuova produzione possa ravvivare la sua stagnante carriera. Il lavoro si rivela essere particolarmente difficile ma l’uomo desidera provare ai critici di essere un vero artista e non soltanto un attore capace di ruoli secondari.

Tutti i film sono preceduti da una presentazione del prof. Giovanni Barnaba.