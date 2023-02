Ad Abano Terme il ciclo Paure e speranze nel cinema di Carlo Mazzacurati

Doppio appuntamento alla Biblioteca Civica di Abano Terme per il ciclo “Paure e speranze nel cinema di Carlo Mazzacurati”. Lunedì 27 febbraio alle ore 16 è in programma la proiezione del film “La sedia della felicità”,(2013) genere commedia del 2013, con Valerio Mastandrea e Isabella Ragonese. Una caccia al tesoro stralunata che attraversa un Nordest abitato da una bizzarra umanità. Il film ha ottenuto 5 candidature a David di Donatello. Presentazione a cura di Giovanni Barnaba.

Secondo appuntamento lunedì 5 marzo alle ore 16 con la proiezione del film “L’amore ritrovato”(2004).

Il film, ambientato nel 1936 in Toscana, a Pisa e nel litorale tra Marina di Pisa, Livorno e Cecina, è tratto dal romanzo Una relazione di Carlo Cassola. Giovanni, sposato e padre di un figlio, durante un viaggio in treno, incontra Maria, una sua vecchia fiamma. Giovanni, che non ha dimenticato Maria, la ricerca ed intrecciano una breve ma intensa relazione durante i 40 giorni in cui l’uomo è richiamato alle armi in Marina, in seguito allo scoppio della Guerra d’Etiopia. Un giorno Maria vede a Livorno Giovanni che è accompagnato dalla moglie e dal figlio. A quella vista, Maria decide di troncare definitivamente la relazione per non soffrire più per un amore impossibile. Ne sono protagonisti Maya Sansa e Stefano Accorsi. Presentazione a cura Di Giovanni Barnaba.

Ingresso gratuito riservato ai soci della Biblioteca Civica di Abano Terme e dell’associazione Amici dello Spettacolo di Abano Terme.