Ad Alessandria 90 appuntamenti dedicati al cinema sino al 1° novembre

Dopo il successo della prima edizione, l’Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema torna dal 27 settembre fino al 1° novembre. L’edizione di quest’anno prevede oltre 90 appuntamenti, in 30 diverse location, per un totale di cento ospiti. Numeri in aumento rispetto al 2024 a dimostrazione di un crescente interesse verso la manifestazione e l’impegno da parte di Ottobre Alessandrino a voler offrire un programma sempre più articolato e rivolto a diversi target di pubblico.

Proiezioni, incontri, talk, concerti, tavole rotonde, spettacoli dal vivo, laboratori per ragazzi e masterclass vedranno protagonisti volti amati dal grande pubblico. Ad aprire il Festival un incontro speciale che celebra il successo della serie Rai L’Allieva diretta da Luca Ribuoli. Insieme a lui Alessandra Mastronardi e l’autrice Alessia Gazzola. In collegamento anche Lino Guanciale (che salirà sul palco del Teatro Alessandrino il 28 ottobre per portare in scena lo spettacolo Napoleone, la morte di Dio) e Dario Aita.

Attesi anche Cecilia Sala, Enzo Decaro, Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Cochi Ponzoni e il direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera. Ampio spazio ai registi che dialogheranno con il pubblico alessandrino: da Lamberto Bava a Mimmo Calopresti, da Saverio Costanzo a Maurizio Nichetti e Silvio Soldini, fino a Giovanni Tortorici, il divulgatore scientifico Dario Bressanini e il cantautore Vinicio Capossela che chiuderà la rassegna con il concerto Ad Mortem Festinamus in programma il 1° novembre al Teatro Alessandrino.

Rome Italy January 10, 2025 ©Stephanie Gengotti

Non potrà mancare un focus sulla settima arte grazie alla partecipazione di importanti critici cinematografici del calibro di Steve Della Casa, Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli.

L’ Ottobre Alessandrino, con la direzione artistica di Roberto Lasagna a quattro mani con il suo ideatore Luca Ribuoli e coordinato dall’Alessandria Film Festival, trasformerà Alessandria in un polo culturale vivace e multidisciplinare attirando la partecipazione del territorio dentro e fuori i confini della città.

Un calibrato mix di iniziative che celebrano nuovi talenti e le eccellenze del territorio, come l’illustratore di fama mondiale Riccardo Guasco che ha realizzato la cover dell’Ottobre Alessandrino, alle quali si aggiungono momenti di riflessione come l’evento dedicato all’accoglienza Immaginare – Dove nascono i legami, lì si apre il possibile (4 ottobre) e la Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), oltre alla preziosa partecipazione di realtà come AIDO, Me.dea, Tessere le Identità e Hospice Il Gelso.