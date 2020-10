Il programma del Fuori concorso di Alice nella città, festival nato prima della Festa del Cinema di Roma di cui è divenuto ora una sezione, punta per l’edizione 2020 sulla scoperta e sulla valorizzazione del giovane cinema italiano. Quello che spesso appartiene ad una nuova generazione di registi, che si muovono al di fuori dei circuiti commerciali/tradizionali, tra le università e le scuole di cinema. Quello capace di raccontare storie intense e coraggiose nei modi inventivi del cinema indipendente. Documentari, film inediti mai usciti in sala per il grande pubblico o passati velocemente in un festival.Sono 5 i film che comporranno la selezione che presenta temi a contrasto mostrando la forza di una realtà che non è mai semplice spettacolo. MOVIDA, opera prima di Alessandro Padovani è uno sguardo vitale e inedito sui giovani della provincia bellunese. Un docufilm di poche parole e molte suggestioni, reale e poetico allo stesso tempo. Filmati che con un montaggio veloce di volti, paesaggi, neve, tramonti, matrimoni, corse d’auto, bambini che giocano, persone che ridono, testimoniano con immediatezza e sincerità, e senza alcuna retorica, che in quei territori un tempo c’era una vita felice e piena. Un’autentica piccola sorpresa. La vicenda prende le mosse da un gruppo di bambini che giocano alla guerra tra le case abbandonate di un paese di montagna del Bellunese. Gli adolescenti Tommaso e Riccardo costruiscono un triciclo a motore, passando l’estate con altri ragazzi tra parcheggi e capannoni abbandonati. Lorenzo ha la stessa età ed è il figlio di un pastore transumante, però non vorrebbe continuare il mestiere del padre, ma passare una estate come i suoi coetanei. Il bellunese è una delle tante province italiane che si sta spopolando. Movida lo racconta attraverso lo sguardo di bambini e ragazzi che lo abitano. Il film sarà presentato al pubblico venerdì 23 ottobre alle ore 22.30 al cinema Caravaggio: un’ulteriore proiezione è in programma sabato 24 ottobre al cinema Savoy. Ne sono interpreti: Alice e Ilaria Bee, Luca e Mattia Ceccon, Erwin Forlin, Erminio DiegoGiopp, Luca e Viola Malacarne, Daniel e Gaia Tollardo, Tommaso Bertoldin, Riccardo Zancanaro, Lorenzo Dal Molin, Guglielmo Dal Molin, Grazia Capraro. Il film desta interesse anche per altri motivi: anzitutto per essere stato prodotto dal Ministero dell’Istruzione , dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali , dal liceo Giorgio Dal Piaz di Feltre grazie al laboratorio cinema realizzato nell’ambito Piano Nazionale Cinema per la Scuola MIUR/MIBAC 2018-19 , soggetti a cui si è affiancata la società Haapar; in secondo luogo nella realizzazione sono stati coinvolti tutti giovani diplomati del Centro Sperimentale di Cinematografia Alessandro Padovani( regista e sceneggiatore), Lorenzo Bagnatori (sceneggiatore), Cristiano di Nicola (direttore della fotografia),e Stefano Malchiodi (montaggio).