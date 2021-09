Ad Alice Rohrwacher domenica 5 settembreè stato consegnato il Premio Robert Bresson 2021, conferito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per la Cultura.«Il Premio Robert Bresson – ha spiegato mons. Milani,presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo – rappresenta il vertice della nostra presenza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Siamo orgogliosi di premiare Alice Rohrwacher: il suo primo film, Corpo celeste, fa capire che non c’è fede senza incontro». Alice Rohrwacher, vsibilmente emozionata , ha dichiarato «Sono cresciuta nell’ignoranza della religione istituzionale ma con un fortissimo credo naturale: chi abita in campagna crede nella Resurrezione perché si crede nei cicli e ogni marzo appare evidente di fronte ai nostri occhi. Corpo celeste era una critica alla chiesa istituzionale ma aveva il desiderio di aprire un dialogo. Viviamo in una società in cui si vuole rimuovere il conflitto inteso come qualcosa di negativo. E invece il conflitto ci fa crescere, ci permette di fare un passo indietro per trovare un incontro: facendo film, i conflitti fioriscono» La regista ha anche accennato ai suoi impegni futuri« Ho in programma un film che spero di iniziare presto. Di cosa parla? Potrei raccontare anche tutta la trama, chi crede che il mistero di un film sia nella trama ha un approccio limitato. Racconterà un mondo invisibile, un rapporto di frontiera. E i protagonisti odiano la campagna – ha spiegato – Sto lavorando su un’antologia di fiabe italiane. La serie è l’unica forma possibile per raccontarle tutte. La speranza è che sia il servizio pubblico a produrla»