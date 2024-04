Ad aprile su Audible arrivano nuove storie in cuffia che faranno appassionare gli ascoltatori

Ad aprile arrivano in esclusiva Audible molti nuovi titoli, dai romanzi ai podcast.

L’altro nome. Settologia. Vol. 1-2 di Jon Fosse (Premio Nobel 2023). Narratore: Roberto Attias. Genere: romanzo.

Alla fine dell’anno, Asle, un anziano pittore vedovo che vive da solo sulla costa norvegese, riflette sulla sua vita. I suoi compagni sono Åsleik, un vicino agricoltore-pescatore single, e Beyer, un gallerista di città. Lì vive anche un altro Asle, artista anch’egli, solitario e consumato dall’alcool. Asle e Asle sono due versioni della stessa persona, due racconti

della stessa vita, che si interrogano sull’esistenza, la morte, l’ombra e la luce, la fede e la disperazione. Disponibile dal 12 aprile.

Dalla parte sbagliata di Debora Campanella. Narratore: Debora Campanella. Genere: true crime.

In questo nuovo podcast Audible Original, Debora Campanella – coautrice insieme a Pablo Trincia di Buio e Le Guerre di Anna – racconta la sconvolgente esperienza di avere un assassino nella propria famiglia. Un’esplorazione del profondo shock e della devastazione che si prova quando si realizza e ci si trova a dover fare i conti con il fatto che qualcuno che si ama è stato capace di uccidere.

Un animale selvaggio di Joël Dicker. Narratore: Paolo Buglioni. Genere: thriller.

Il 2 luglio 2022 due ladri prendono di mira una gioielleria di Ginevra, dando il via a un colpo straordinario. Qualche settimana prima Sophie Braun, che vive una vita idilliaca con la sua famiglia in un sobborgo sul lago, deve affrontare la fine della sua vita per come l’ha sempre conosciuta quando i segreti di suo marito Arpad rischiano di venire a galla. Questa vita apparentemente perfetta cattura le attenzioni di un rispettabile vicino di casa, agente di polizia. Le storie di questi personaggi si intrecciano con un passato lontano, portando a un intrigo diabolico che non lascia nessuno indenne, compreso il lettore. Disponibile dal 25 aprile.

Lo schiaffo di Abbas Khider. Narratore: Stefano Patti. Genere: romanzo.

Desideroso di essere ascoltato, il rifugiato iracheno Karim Mensy prende in ostaggio un funzionario dell’immigrazione tedesca dopo che il suo permesso di soggiorno è stato revocato e gli è stato ordinato di tornare in Iraq. Ingannato sulla sua destinazione, Karim parte verso un mondo sconosciuto con l’indicibile segreto che impedisce il suo

ritorno a casa. Un esame toccante, tragico e allo stesso tempo ironico delle dure realtà che i rifugiati devono affrontare, ma anche una critica pungente alle politiche occidentali.

Disponibile dal 5 aprile.

Hijra di Saif ur Rehman Raja. Narratore: Saif ur Rehman Raja. Genere: romanzo.

I primi anni di Saif in Pakistan sono all’insegna della famiglia e delle tradizioni condivise. Ma a undici anni, quando si trasferisce in Italia, tutto cambia: il colore della pelle e la sua

cultura significano emarginazione e isolamento. Al suo ritorno in Pakistan, però, Saif è “troppo straniero” e, in quanto omosessuale, viene rifiutato da entrambe le società. Saif ci

racconta una lotta per l’autodefinizione contro le etichette imposte da un mondo che lo vede apolide e impuro, un viaggio verso la rivendicazione della propria identità e del

proprio posto. Disponibile dal 12 aprile.



Il gioco della salamandra di Davide Longo. Narratore: Alessio Talamo.

Olivo Depero, sedici anni, salta da una comunità all’altra da quando ha perso i genitori in un terribile incidente. Con la sua intelligenza straordinaria Olivo memorizza, deduce e vede cose che nessun altro vede. È per questa dote che una commissaria di polizia disperata pensa che lui sia l’ultima possibilità per ritrovare quattro adolescenti scomparsi.

Un’appassionante indagine del nuovo imprevedibile protagonista di Davide Longo. Disponibile dal 24 aprile.

Voci di donna

Violeta di Isabel Allende. Narratore: Viola Graziosi. Genere: romanzo.

Raccontata attraverso gli occhi di una donna che vive un secolo di sconvolgimenti con passione, determinazione e senso dell’umorismo, Isabel Allende ci consegna ancora

una volta una storia epica che esalta ed emoziona anche grazie alla magistrale lettura di Viola Graziosi. Disponibile dal 5 aprile.

Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin. Narratore: Michela Cescon. Genere: romanzo.

Violette Toussaint è una donna solare e accogliente, la sua storia si intreccia con quelle delle anime, vive e morte, che popolano il cimitero di cui lei è guardiana, che rivelano un

caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall’ordinario all’eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell’arcobaleno. Disponibile dal 22 aprile.

Il secondo sesso (Parte I) di Simone de Beauvoir. Narratore: Lucia Mascino, Anna Bonaiuto. Genere: saggio.

Testo sacro del femminismo, con Il secondo sesso Simone de Beauvoir affranca la donna dallo status di minore che la obbliga a essere l’Altro dall’uomo, senza avere a sua volta il

diritto né l’opportunità di costruirsi come Altra. Disponibile dal 5 aprile.

L’ultima cosa bella sulla faccia della terra di Michael Bible. Narratori: Sonia Barbadoro, Andrea Oldani, Riccardo Bocci, Marta Altinier. Genere: romanzo.

Un fiammifero acceso nel momento sbagliato ed un gesto inconsulto mentre tutti sono riuniti in preghiera. Venticinque morti. Diciotto anni più tardi gli abitanti di Harmony ancora si portano dentro quel lutto e si interrogano sulle ragioni del gesto di Iggy. Che cosa gli ha sconvolto la mente? Un ipnotico e straziante racconto prima di una condanna a morte. Disponibile dal 5 aprile.

I beati anni del castigo di Fleur Jaeggy. Narratore: Viola Graziosi. Genere: romanzo. In un collegio femminile in Svizzera arriva una nuova ragazza che, perfetta e bellissima, sembra aver già vissuto tutto. Ma lascia anche intravedere un abisso, che scopre a mano a mano la protagonista, una ragazza interna del collegio attratta da lei. Un racconto che farà risuonare le corde segrete del lettore. Disponibile dal 16 aprile.

Altri titoli.

Non buttiamoci giù di Nick Hornby. Narratori: Cinzia Massironi, Francesca Bielli, Matteo Zanotti, Gianluca Iacono. Genere: romanzo. Disponibile dal 2 aprile.

«L’ho uccisa perché l’amavo». Falso! di Michela Murgia e Loredana Lipperini.

Narratore: Loredana Lipperini. Genere: saggio. Disponibile dal 5 aprile.

Cosa sarò da grande di Carlotta Cerri. Narratore: Carlotta Cerri. Genere: saggio. Disponibile dal 9 aprile.

L’unità di Ninni Holmqvist. Narratore: Debora Zuin. Genere: romanzo. Disponibile dal 9 aprile in esclusiva su Audible.

