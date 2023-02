Ad aggiudicarsi il Leone d’oro alla carriera per il Teatro è il regista campano Armando Punzo, fondatore della Compagnia della Fortezza, la prima e più longeva esperienza teatrale in un istituto penitenziale. Il premio è un riconoscimento che arriva dopo 35 anni di dedicata carriera che lo hanno portato a realizzare oltre quaranta spettacoli, pluripremiati in Italia e all’estero. Marat-Sade, I negri, I Pescecani ovvero quello che resta di Bertolt Brecht, Hamlice – Saggio sulla fine di una civiltà, Beatitudo sono solo alcuni dei titoli più memorabili che hanno segnato la carriera di Punzo. Il suo merito è quello di aver trasformato un carcere penale come la Fortezza medicea di Volterra (PI) in un centro culturale all’avanguardia, che oggi impiega circa ottanta attori-detenuti. Ma anche, emerge dal suo lavoro, l’aver messo in dubbio la libertà di cui ci illudiamo di godere noi che stiamo dall’altra parte, fuori dalle sbarre si intende. E infatti, nel motivare l’assegnazione del Leone, i Direttori del settore Teatro Stefano Ricci e Gianni Forte commentano: “ (…) siamo certi che siano gli Altri i prigionieri condannati ad un perimetro? I nostri limiti, le paure, il bisogno di affermazione sociale, la cecità verso il prossimo, rendere visibile il non palpabile, l’inconsapevole: un’utopia culturale di cui Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza sono le fulgide incarnazioni”.

Vince, invece, il Leone d’argento, il premio dedicato alle promesse del teatro, il collettivo belga FC Bergam formato da Stef Aerts, Joé Agemans, Thomas Verstraeten e Marie Vinck. La loro è un originale amalgama tra cinema, letteratura e arti visive capace di rilasciare, spiegano Ricci e Forte, “una sensazione di sconcertante disagio nello spettatore”

Al 51. Festival Internazionale del Teatro, che avrà luogo dal 15 giugno all’1 luglio 2023 a Venezia, Armando Punzo debutterà con Naturae giovedì 15 giugno al Teatro delle Tese. FC Bergman presenterà invece sabato 17 giugno Het Land Nod (La terra di Nod). La premiazione si svolgerà sempre il 17 giugno nella Sala delle Colonne, sede della Biennale, nel corso del 51. Festival Internazionale del Teatro.

Tutti i dettagli sul sito della Biennale di Venezia: www.labiennale.org

Foto di Nico Rossi.