Reduce dai positivi riscontri dei “Rencontres Intenationales de Art Dramatique”, nel cui ambito dal 25 al 31 maggio a Parigi Alessio Nardin ha tenuto la seconda Masterclass internazionale di arte Drammatica su Pirandello con attori professionisti provenienti da Italia e Francia , il regista e attore veneziano annuncia un altro importante momento di formazione di cui ha la direzione artistica. Dal 1 al 15 agosto nel Teatro Duse di Asolo è in programma una Masterclass internazionale di biomeccanica teatrale ((movimento scenico ed elementi di acrobatica)eMaschera rivolto ad attori professionisti. Il percorso progettato mira a fornire gli elementi di base del movimento in scena per poi entrare nel mondo della maschera neutra della Commedia dell’Arte. Le materie di insegnamento sono biomeccanica teatrale, scherma teatrale, combattimento scenico, tecniche vocali e di improvvisazione, recitazione con la maschera. Il corso avrà una durata di 120 ore distribuite in quindici giorni di lavoro, ciascuno dei quali prevede 8 ore di lavoro distribuito con i seguenti orari: 9.30-13.00; 14.00-18.30. E’ previsto un giorno di riposo. Gli allievi-attori possono soggiornare a prezzi convenzionati presso le strutture della città di Asolo .E’ possibile accedere a Borse di Studio.

Per informazioni segreteria Kalambur Teatro kalamburteatro@gmail.com